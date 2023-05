La reacción de la oposición por el dato de la inflación

Una vez más, el dato de la inflación mensual volvió a golpear al gobierno y toda la sociedad en general. Según el INDEC, el alza del índice de precios de abril fue del orden del 8,4%, uno de los números más altos en el último tiempo. Además, la inflación interanual ya supera el 108%. Horas antes, el presidente Alberto Fernández había dicho que la suba de precios era “imaginaria”. Al conocerse el dato duro, la oposición no perdió tiempo en salir a manifestar sus críticas.

Una de las primeras referentes de Juntos por el Cambio en expresarse en redes sociales fue la precandidata a presidenta del PRO Patricia Bullrich. “8,4% de inflación mensual “IMAGINARIA”; 108,8% de inflación interanual “IMAGINARIA”. Más de tres años gobernando sin plan económico y le da la cara para decir que los argentinos que no llegan a fin de mes ALUCINAN”, apuntó desde su cuenta de Twitter.

Por su parte, el líder de La Libertad Avanza y también candidato a presidente, Javier Milei, manifestó con crudeza: “Con estos niveles de inflación la pregunta no es sobre si dolarizar o no, la pregunta es ¿por qué seguir con el peso como moneda? El peso es la moneda que emite el político argento, por lo que no puede valer ni excremento. Defender el peso es defender la estafa de la política”.

En tanto, el diputado nacional de la UCR Mario Negri sostuvo desde su cuenta de Twitter que “8,4% la inflación de abril y 108% anualizada (será de +150% en diciembre). Mientras el Gobierno cae en un tobogán, la inflación ya está en la estratósfera. ¡La guerra contra la inflación del tridente Alberto, Cristina y Massa usa pólvora mojada!”.

FUENTE: TN