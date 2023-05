La Corte evita el choque con el kirchnerismo y acelera sus sentencias

Con excepción de Sergio Massa, que evitó activamente pronunciarse al respecto, pocos temas ordenan tanto al Frente de Todos como la ofensiva contra el Poder Judicial y la Corte Suprema. En las últimas horas, el kirchnerismo pasó directamente al terreno de las amenazas. El máximo tribunal, en tanto, decidió mantener su tradición silenciosa de evitar choques directos y “contestar con trabajo” y sentencias. Los tribunos entienden que las causas en las que se ven obligados a fallar son el resultado de “problemas de la política”.

“Son los mismos jueces a los que acusaban de ser la Corte peronista años atrás, que ahora es la Corte del neoliberalismo o del macrismo y que si gana Javier Milei probablemente pasará a ser la Corte troskista en los próximos años”, decían en las últimas horas en el Palacio de Justicia en medio de las críticas oficialistas.

Para entonces, Alberto Fernández ya había realizado una cadena nacional en la que acusó a los miembros del máximo tribunal de responder a las órdenes de Mauricio Macri, por el fallo que suspendió las elecciones a gobernador en San Juan y Tucumán. Los camporistas Andrés “Cuervo” Larroque y Eduardo “Wado” de Pedro habían ya tildado a los jueces de “mafiosos” y antidemocráticos.

El intendente más cercano a Cristina Kirchner en Buenos Aires les advirtió este martes a los jueces que volarán “en pedacitos” si decidieran de alguna forma impedir su potencial candidatura, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, dedicó el 50% de su informe en el Senado a defender a la Vicepresidenta, que se encontraba a sus espaldas, y a acusar al máximo tribunal de “proscriptivo”. El kirchnerismo pondrá al Poder Judicial como blanco central de la megamarcha que prepara para el 25 de mayo.

Los integrantes de la Corte Suprema adoptaron la misma postura que hace dos meses, cuando Alberto Fernández encabezó la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, con un discurso con durísimas críticas contra el máximo tribunal que escucharon a dos metros de distancia Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, inmutables y en silencio.

“La Corte no responde nunca en términos políticos. Se sigue la tradición del silencio, se sigue trabajando en las sentencias y en ordenar una situación adentro que hace tiempo venía estancada”, dijeron a TN en el Palacio de Tribunales.

En las últimas horas, los magistrados dieron señales en ese sentido: emitieron dos acordadas para agilizar su funcionamiento y evitar que los temas queden cajoneados demasiado tiempo. Entre otras cosas, resolvieron que “los expedientes, asuntos y proyectos de superintendencia y/o administrativos no podrán permanecer en cada vocalía del Tribunal por más de 30 días corridos, exceptuando las ferias judiciales”, para así acelerar la circulación de expedientes entre los equipos de trabajo de cada juez.

En la última reunión del martes, recuerdan en el máximo tribunal, los jueces acordaron 173 sentencias y vienen emitiendo entre 200 y 300 por semana. Cada acordada puede resolver más de una causa, con lo cual se estiman aproximadamente 600 causas resueltas por semana. Llegan entre 1000 y 2000 expedientes a cada vocalía por mes, según los registros que manejan en Tribunales.

La Corte está atravesada también por su propia interna. En los últimos meses, empezó a hacerse evidente un espíritu colaborativo entre Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, y claras diferencias con el expresidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti. Los tres primeros avanzaron a mediados de abril con el desplazamiento del entonces administrador general de la Corte, Héctor Marchi, hombre de Lorenzetti, que acusó a los otros jueces por una polémica gestión de la obra social del Poder Judicial.

Reordenamiento interno: “Distintas áreas que dependían de la administración general están empezando a hacer cosas, incluidas cosas simples como arreglos edilicios postergados hace años. Hay que remontar muchos años de ahorro, pero de falta de inversión. Si las cosas funcionan mejor, los circuitos entre los jueces funcionan mejor, se va a notar hacia afuera”, anticiparon fuentes judiciales.

Al suspender de forma preventiva las elecciones a gobernador de San Juan y Tucumán, los jueces le pidieron a las provincias informes de situación que debían entregar en cinco días, para recién entonces definir la cuestión de fondo: es decir, si las precandidaturas de Sergio Uñac como gobernador de San Juan y de Juan Manzur como vicegobernador de Tucumán son constitucionales o no.

En el caso de Tucumán la cuestión quedó saldada: Manzur bajó su candidatura anoche, con lo cual tornó irrelevante que la Corte se expida. En el máximo tribunal también se preveía la posibilidad de cuestión se resolviera “políticamente” en San Juan, sin la necesidad de un fallo judicial.

En medio de las críticas de dirigentes oficialistas y gobernadores, en el Palacio de Tribunales interpretan como “problemas de la política” el hecho de que disputas como la de ambas provincias terminaran llegando a la Corte para una definición. Lo mismo sucede con la disputa entre Nación y Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación, cuando sigue sin acordarse una nueva ley de coparticipación, como exigió la reforma de la Constitución nacional de 1994 hace ya más de 25 años. Una sentencia sobre este tema podría despertar aún más ruido y enfrentamientos en las próximas semanas.

“La política no da los diálogos que debe dar y en una sentencia no hay forma de contentar a las dos partes. La Corte es 100% árbitro. La Corte no se le plantó a nadie, la Corte dicta sentencias y las dicta porque las trajeron acá”, resume una fuente muy al tanto del funcionamiento de las discusiones que se dan en la sede del máximo tribunal.

FUENTE: TN