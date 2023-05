El presente de Boca durante esta primera parte del año tanto en la Liga Profesional como en la Copa Libertadores ha sido irregular. A pesar de la salida de Hugo Ibarra y el arribo de Jorge Almirón, el equipo no ha mejorado el juego colectivo, algo que se nota especialmente en la zona de ataque.

De hecho, la actualidad de los delanteros va de la mano con la del Xeneize. Ante la falta de chances claras para anotar, hay escasos números de parte de Darío Benedetto, Miguel Merentiel, Luis Vázquez, Luca Langoni, Sebastián Villa, Nicolás Orsini, Norberto Briasco y Exequiel Zeballos.

De hecho, el que más convirtio fue Benedetto, quien registra cuatro tantos en 11 partidos disputados. Cable aclarar que tres de estos goles fueron en la victoria ante Patronato por la final de la Supercopa Argentina. Por detrás del “Pipa”, se encuentran Merentiel y Langoni, quienes apenas registran tres anotaciones en lo que va del 2023.

Ante este panorama, en el programa F90 de la señal ESPN, el reconocido periodista deportivo Diego “Chavo” Fucks le apuntó a uno de los delanteros por su flojo desempeño durante los últimos meses. “Yo tengo muchas contradicciones con Villa. No es un jugador que me complete. Es muy individualista y no hace goles. Además, le cuesta mucho asistir”, comentó acerca del futbolista colombiano que arribó a Boca a mediados de 2018.

Cabe señalar que el plantel ha sufrido muchas bajas por lesiones en esta zona de la cancha, ya que Benedetto sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho, Langoni tuvo una lesión muscular grado 1 en el isquiotibial derecho y Zeballos recién se recuperó de una operación en su rodilla izquierda.

Los posibles refuerzos de Boca en el mercado de pases de junio

Ante esta falta de efectividad en el ataque, el Consejo de Fútbol comenzó a sondear a algunos atacantes para intentar sumarlos en el próximo mercado de pases. Uno de los apuntados es un exjugador de Belgrano de Córdoba y que en la actualidad viste la camiseta de la Selección de Armenia y el Columbus Crew de la Major League Soccer , Lucas Zelarayán.

Además, se encuentran tras los pasos de un campeón del mundo con la Selección Argentina, Alejando “Papu” Gómez, quien, a pesar de tener un año más de contrato con el Sevilla de España, podría liberarse en junio.

Los jugadores de Boca que se irían a final de temporada

Boca transita las primeras semanas del ciclo de Jorge Almirón y mientras el equipo apunta a avanzar en la Copa Libertadores, ya empieza a visualizarse el próximo mercado de pases en el que el flamante DT podrá elegir a su gusto. Con los puestos a reforzar ya claros, también surgen los nombres de los futbolistas que dejarían el club.

Como es lógico, los candidatos a abandonar la institución son aquellos que menos minutos han sumado en los últimos meses y se encuentran relegados.

Nicolás Orsini.

El delantero, quien llegó procedente de Lanús a mediados de 2021 a cambio de 2 millones de dólares por la mitad del pase, no ha jugado de la mano de Almirón y es la cuarta opción en el centro del ataque por detrás de Darío Benedetto, Luis Vázquez y Miguel Merentiel. Esa falta de oportunidades empujan a que el jugador de 28 años evalúe una salida y Godoy Cruz y Central Córdoba están interesados en sumarlo.

Esteban Rolón

Tampoco se ha podido asentar con ninguno de los entrenadores y recién en el Superclásico sumó sus primeros dos minutos oficiales del año cuando ingresó en el descuento. Pero para recibir a Belgrano este domingo iría al banco pese a que Boca no tiene otras alternativas naturales como volante central por las ausencias de Ezequiel Fernández y Alan Varela. Eso hace pensar que le quedaría poco tiempo en el club, aunque su contrato vence en diciembre de 2025.

Diego González

El Pulpo arribó libre en 2020 y las lesiones lo han marginado. En 2022 jugó apenas siete partidos -solo tres como titular-, pero solo uno fue en el segundo semestre. Pese a eso, a principios de año le extendieron el vínculo un año más, aunque si su situación continúa igual es difícil que su estadía en el club se prolongue mucho más.

Agustín Almendra

Se encuentra apartado desde el ciclo de Sebastián Battaglia. Primero, por una discusión con el entrenador y luego, por una medida dirigencial, ya que se negó a renovar su contrato. En junio se irá con el pase en su poder para convertirse en jugador de Racing.

Martín Payero

El volante ex-Banfield está a préstamo hasta mitad de año desde el Middlesbrough de Inglaterra y para retenerlo, el club debe ejecutar la opción de compra de 6 millones de dólares, una suma elevada. Aunque si se termina de asentar en el once titular y mantiene el nivel que mostró en el inicio de la era Almirón, no se descarta que hagan un intento.

Valentín Barco

En ese sentido, se espera que haya ofrecimientos por el lateral izquierdo de 18 años Valentín Barco, la nueva joya del club que tomó un rol protagónico en primera tras la llegada de Jorge Almirón. El Colo tuvo muy buenas actuaciones y ahora estará ante los ojos de los grandes clubes de Europa con su participación en el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina de Javier Mascherano. De hecho, el City Football Group lo sigue de cerca.

Sebastián Villa

El colombiano uno de los delanteros más desequilibrantes de Boca, también es otro de los que podría recibir ofertas, pero hasta el momento no hay nada concreto por ninguno y el Consejo de Fútbol apuntará a mantener la base y potenciar el plantel sobre todo si avanzan en la Libertadores.