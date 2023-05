¿Qué dijo Jaldo sobre Acevedo por acompañarlo?

Tras participar junto al gobernador, Juan Manzur, de un encuentro ante miles de dirigentes de toda la provincia en la explanada de Casa de Gobierno, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, y el ministro del Interior, Miguel Acevedo, se expresaron de cara a las elecciones provinciales, una vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación levante la cautelar que impide que el pueblo pueda votar libremente.

Jaldo dijo durante una conferencia de prensa: “quienes tenemos roles instituciones, tenemos una gran responsabilidad y eso nos lleva a tomar decisiones. En Tucumán votábamos este 14 de mayo y, por una decisión de la Corte por una cautelar, a tres días hábiles de que se realicen las elecciones, nos suspendieron el proceso electoral. Y, de alguna manera, se proscribió que los tucumanos se puedan expresar libremente en las urnas como lo manda el sistema democrático”.

Como consecuencia, Jaldo dijo que desde el Frente de Todos por Tucumán y desde el Partido Justicialista se tuvieron que “tomar decisiones con mucha responsabilidad que tienen que ver con lo institucional y lo político electoral. Es por eso que el presidente del partido – Manzur- tomó una decisión fuerte desde lo institucional y político para que los tucumanos puedan elegir quién quieren que los representen y gobiernen por los próximos cuatro años. Decisión que valoramos mucho y la calificamos como histórica”.

Sobre la medida judicial dijo: “la cautelar no decía que Manzur no podía ser candidato. No abordó la cuestión de fondo. Únicamente se limitó a decir que los tucumanos podían votar. Nadie puede argumentar que Manzur hizo este renunciamiento porque estaba inhabilitado. Es totalmente falso. Es más, estaba habilitado por la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Pero, el gobernador, por el bien de los tucumanos, de la democracia y de nuestro espacio político dio un paso al costado”.

Continuó: “Nosotros queremos que el cronograma electoral prosiga para que los tucumanos puedan votar. La Corte tiene que levantar la cautelar. El proceso electoral es responsabilidad exclusiva de la Junta Electoral. El cronograma electoral se ha suspendido reconociendo todo lo actuado. Es decir, se levanta la cautelar y, automáticamente, el proceso electoral en Tucumán sigue corriendo para todos los espacios políticos”.

“Hoy hicimos la presentación oficial. A nuestros candidatos los presentamos en los espacios que representan. No los mostramos por televisión y a la distancia. Vamos a asumir compromisos con los tucumanos. Esto hicimos en la Plaza Independencia, en el principal paseo de Tucumán, donde no hubo ni una valla, ni policías prohibiendo los ingresos”, razonó.

Acevedo: "Seré el complemento de Osvaldo Jaldo"

Por su parte, Acevedo dijo: “ser candidato a vicegobernador es un desafío muy importante, pero quiero destacar algo: yo soy un hombre de ver y leer mucho las señales, y la verdad que después de este inconveniente que surge, nace esta fórmula de Jaldo - Acevedo por algo que hace tiempo no veíamos en política, que era desplazar el interés personal para priorizar el interés de todos, de Tucumán, de nuestro espacio político, de los tucumanos y de las tucumanas.”

“Estoy orgullosísimo del gesto del gobernador Juan Manzur. Agradecerle al contador Osvaldo Jaldo, sus palabras y conceptos. Somos una fórmula que vamos a llevar adelante a Tucumán. Conocemos cada rincón de la provincia. Osvaldo tiene años militando en el territorio. Fue intendente, trabajó en la Caja Popular de Ahorros, fue ministro de Economía, de Interior, presidente de la Legislatura; conoce todo el andamiaje de la Administración Pública y de los dos poderes”, remarcó Acevedo.

En esa línea, sostuvo: “Yo voy a estar a la par de él para ayudarlo en lo que tenga que ayudarlo. Yo me siento un militante que tuvo la oportunidad hoy, por esta circunstancia, de llegar. Por eso le digo que es una fórmula que nace bien. Y créanme que de mi parte voy a dar todo. Voy a poner lo mejor de mí para ayudar a Osvaldo para que Tucumán crezca, para que Tucumán se desarrolle, por el bien de todos los tucumanos y tucumanas”.