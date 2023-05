La nueva miniserie de Netflix sobre una enfermera siniestra

Las historias basadas en impactantes crímenes reales suelen ser muy elegidas por los usuarios en las plataformas de streaming.

En los últimos días no se bajó de las tendencias de Netflix una miniserie danesa de solo cuatro episodios que sigue el caso de una serie de muertes que ocurrieron en un hospital y cuyas sospechas recaen en una enfermera.

Se trata de "La enfermera", ficción que tiene a los productores de la exitosa "El caso Hartung" detrás.

Protagonizada por Josephine Park (The Rain) y Fanny Louise Bernth (Algo en que creer), está basada en el libro The Nurse: Inside Denmark’s Most Sensational Criminal Trial, del autor Kristian Corfixen.

Sinopsis

La serie, que toma un caso similar al que trató la película "El ángel de la muerte" -con Eddie Redmayne en la misma plataforma, tiene como protagonista a una nueva enfermera del hospital que empieza a sospechar de las actitudes de su compañera, que al inicio es una gran compinche, tras la muerte de algunos pacientes.

El caso real (con información del caso que puede considerarse spoiler)

La ficción sigue el caso real de la enfermera Christina Aistrup Hansen, considerada culpable de tres asesinatos y un cuarto intento de homicidio en el hospital Hospital Nykøbing Falster, de la ciudad homónima en Dinamarca.

La mujer fue sentenciada a 12 años de prisión por suministrar a pacientes graves dosis mortales de morfina y diazepam.

Además, fue condenada por darle dosis de un potente medicamento para adultos a su hija.

Los investigadores apuntaron a un trastorno de personalidad histriónica, lo que lleva a las personas a una búsqueda de llamar la atención constantemente, con actuaciones inapropiadas.

"Mucha gente sospechó o vio alguna cosa y, sin embargo, fue la nueva enfermera que estaba en su primer trabajo quien no solo sintió que algo iba mal, sino que realmente hizo algo al respecto y arriesgó todo", expresó el director de la serie Kasper Barfoed.