"Quieren disfrazar el renunciamiento de histórico cuando están cumpliendo con una orden judicial"

"Este renunciamiento que lo quieren disfrazar de histórico, no tiene nada de histórico, cuando lo que está haciendo (Juan Manzur), es cumpliendo con una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", afirmó el intendente capitalino, Germán Alfaro, quien impulsó la demanda contra la postulación como vicegobernador de Juan Manzur y que derivó en su declinación este jueves a la noche.

Alfaro que junto a Roberto Sánchez, estuvieron en el living de Los Primeros TV para analizar las implicancias de la decisión del gobernador Manzur y lo que ocurrirá a partir de ahora. En tal sentido, el candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio prosiguiendo diciendo que "lo que la Corte Nacional resolvió con la cautelar, es lo que desde un principio veníamos sosteniendo y nada de esto hubiera ocurrido si respetaban la Constitución de Tucumán".

Sostuvo que "este renunciamiento no impide a la Corte Nacional expresarse sobre la cuestión de fondo, puede que sí o puede que no, pero no es como se dijo que porque la Corte resolvió en 24 horas sobre la presentación de la Provincia, que pidió la revocatoria de la cautelar, es que el Alto Tribunal ahora en 24 horas tenga que levantar la cautelar porque Manzur renunció a postularse como vicegobernador".

Con el antecedente de un fallo similar en la provincia de Santiago del Estero, la Corte podrá avanzar hasta resolver la cuestión de fondo, para que los tucumanos sepan interpretar en el futuro la Constitución provincial.

Alfaro señaló que "nosotros esperamos con mucha cautela. Esperamos respeto y orden, porque eso es lo que trae progreso a nuestra provincia, a nuestra Patria. Por eso es valioso respetar la Constitución".

"Entiendo y tengo la ilusión que el próximo 29 de octubre, Manzur sea el que le coloque la banda de gobernador a Roberto Sánchez, porque Jaldo va a perder estas elecciones, y de ese modo vamos a empezar a transitar otro camino los tucumanos", apuntó.

A su vez, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio señaló que "los responsables de la gravedad institucional que atraviesa la provincia son las principales autoridades del Frente de Todos y del gobierno provincial, porque han elegido una fórmula a la cual la Constitución prevé que es anticonstitucional y se lo veníamos adelantando".

Sin embargo, Sánchez afirmó que "ellos siguieron adelante, creyendo que son impunes, que todo lo pueden y lamentablemente para los tucumanos, estamos viviendo esta grave situación institucional".

El adelantamiento de las elecciones

Alfaro señaló que hay otra presentación que debe resolver la Corte Suprema de Justicia, referida a la fecha de la convocatoria de las elecciones, ya que el Partido para la Justicia Social demandó que resulta anticonstitucional la convocatoria del 14 de mayo y que por lo tanto, se debería votar en el mes de agosto, es decir, 60 días antes del traspaso del mando como lo expresa el artículo 100 de la carta magna.

"Siguen violando la Constitución con el llamado a elecciones que tendría que ser en agosto y también tienen que recapacitar, porque me da la sensación de que quieren salir rápido a votar. Pero me parece que tendremos que esperar que la Corte se exprese sobre esta cuestión", afirmó el también presidente del Partido para la Justicia Social.