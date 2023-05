Con “Acróstico”, Shakira le declaró su amor a Milan y Sasha

Shakira estrenó su nuevo sencillo Acróstico, un tema que está inspirado en el amor que siente por sus hijos Milan y Sasha, y en cuya letra plasmó el mensaje de que a pesar de que sus padres se hayan separado, siempre tendrá amor para los dos pequeños, que quizás, fueron quienes más sufrieron con el distanciamiento entre la colombiana y Gerard Piqué.

Esta nueva entrega llega cinco meses después de lanzarse al ruedo con Music Sessions #53 y posicionarse nuevamente en el número uno de los listados de música más importantes del mundo. En esta oportunidad, la colombiana sorprendió con un regreso a sus raíces, como tanto le pedían sus seguidores en redes sociales, con una balada en la que desglosó el nombre de sus hijos para componer la letra.

La pista cae en un momento en el que la barranquillera se enfrenta a una separación por cerca de cuatro meses de sus pequeños, tras salir definitivamente de Barcelona para radicarse definitivamente en Miami, Florida, y comenzar una nueva etapa de su vida lejos de Piqué y Clara Chía. Por otro lado, Acróstico se une a las otras canciones en las que se desquitó de las infidelidades del catalán, que llevaron por nombre Te Felicito acompañada de Rauw Alejandro; Monotonía, que estrenó junto a Ozuna apenas se confirmó su separación y TQG con su compatriota Karol G.

Así las cosas, la canción de convierte en la primera después de Don’t wait up en ser estrenada por la barranquillera en solitario, por lo que se espera que esta sea parte del álbum en el que “presuntamente” estaría trabajando la artista, que le enseñó al mundo entero que “las mujeres no lloran, las mujeres facturan”.

‘Acróstico’ estuvo disponible desde el 11 de mayo a las 8:00 p. m. hora del este en los Estados Unidos, razón por la cual en Colombia pudo escucharse desde las 7:00 p. m. debido a las diferencias horarias.

Y es que con esta nueva entrega, son varias las teorías que giran en torno a la canción de la cantante, pues aunque inicialmente se pensó que esta sería una nueva ‘tiraera’ para Gerard Piqué, el video enseña una faceta que quizás pocos conocían de Shakira, que es el cuidado y protección que tiene por sus hijos, plasmados en las imágenes animadas de un ave que busca proteger a sus hijos al interior del nido.

Llama la atención también que la primera estrofa se compuso desde el nombre de Milan, que se ve así:

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

En esta parte del video se observa cómo el ave construye el nido para que a sus polluelos no les falte nada, lo que se refleja en el esmero de la colombiana por construir un hogar en Barcelona con la lujosa mansión que dejó en Esplugas de Llobregat y lo propio con la que habitan en la actualidad en Miami.

La letra continúa y el nombre de Sasha, el menor de los niños, también formó parte de la pista musical:

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

El video concluye con el nacimiento de los polluelos y una mamá que ofreció todos sus cuidados a pesar de las tormentas y los malos ratos que ha pasado.