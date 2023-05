Cecilia Moreau firmó convenio con Abuelas de Plaza de Mayo

Al respecto, Cecilia Moreau señaló que "es un orgullo avanzar en estos acuerdos con Abuelas, que es tan necesaria e importante para la memoria de nuestro país" y agregó que "un país sin memoria es un país sin futuro".

Por su parte, Estela de Carlotto expresó que "este convenio es una alegría y viene a formalizar el acompañamiento que venimos teniendo del Congreso" y añadió que "la difusión siempre ha sido muy importante para nuestra búsqueda"



En ese sentido, manifestó además que "es importante que sigamos trabajando juntos para garantizar la búsqueda de los nietos que faltan".

Participaron del encuentro: el secretario administrativo de la Honorable Cámara de Diputados, Rodrigo Rodríguez; la diputada nacional Paula Penacca; la vicepresidenta de Abuelas, Buscarita Roa; y los nietos restituidos Guillermo Pérez Roisinblit y Juan Pablo Moyano.

Estela de Carlotto: "Deseo que Cristina Kirchner acepte la candidatura"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se refirió al rumor que Gustavo Sylvestre deslizó en Radio 10 sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner para las próximas elecciones.

La presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se mostró este viernes esperanzada con la posibilidad de una eventual candidatura de Cristina Kirchner en las elecciones de octubre próximo.

"Deseo que acepte y esa noticia que deslizó hoy el Gato (Sylvestre) sea cierta", aseguró Carlotto en diálogo con C5N y agregó: "Espero que sea la presidenta de todos los argentinos".



Carlotto no vaciló en señalar que "la necesitamos, el país la necesita y me atrevo a decir algo feo, algo que no deberíamos decir, aunque no ganemos, igual la necesitamos". Y explicó: "Al aceptar ser Presidenta está desafiando a todos estos canallas que la están queriendo minimizar y quitarle el ánimo"

"Deseo que lo que hoy sugirió el Gato sea una verdad y que ella acepte ser Presidenta. Soy optimista", concluyó confiada Carlotto.