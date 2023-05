Diego Latorre responsabilizó a Juan Román Riquelme por el presente futbolístico de Boca Juniors e hizo hincapié en el Superclásico que ganó River por 1-0 con el gol de Miguel Borja sobre la hora.

En el programa de ESPN donde es panelista, Gambetita arrancó con una conclusión personal: “Este partido es consecuencia del pasado de Boca, todo lo que ha sucedido en los últimos dos años”.

El escandaloso final de River-Boca. (Foto: FotoBaires)



Latorre opinó del nivel de juego demostrado el último domingo y se lo adjudicó a lo hecho anteriormente: “Mucho tiempo sin entrenadores, con la cúpula queriendo imponer técnicos de inferiores. Vino Almirón y hay jugadores que fueron incorporados sin criterio; no tiene los futbolistas que él desea. Entró en un campeonato en desarrollo, fue a la cancha de River y me imagino que creyó que no tenía la fuerza suficiente para jugar de igual a igual. Por eso eligió un planteo más conservador para aprovechar la velocidad de Villa”.

Ante la atenta mirada de sus compañeros en la mesa que conduce Sebastián Vignolo, el exfutbolista del Xeneize expresó: “Hace mucho tiempo que Boca no juega bien al fútbol, no es algo opinable: en líneas generales, no tiene un proyecto propio que dé gusto verlo. No triangula, no tira una pared, no te domina y no te acorrala 20 minutos”.

Por último, Latorre se guardó una bala para dispararle con nombre al dirigente e ídolo del club: “Esa debe ser la aspiración de Almirón y de Riquelme, quien trajo jugadores porque tiene una sensibilidad, pero sus propias decisiones le han determinado que llega a este tiempo habiendo perdido casi dos años de gestión porque no estaba maduro Ibarra ni estaba claro que Battaglia era el técnico de Boca... ¿Dónde están esos tres años? Quizás están en el planteo de Almirón en el Superclásico”.

Un club brasilero contrató a Lionel Messi: el inicio de una nueva etapa en su carrera

El San Pablo, uno de los clubes más importantes de Brasil, incluirá a partir ahora el nombre del astro argentino entre sus divisiones.

El gigante del futbol brasilero realizó una contratación que llamó la atención de todos los jugadores del equipo paulista. Es sabido que de las canteras de ese club salieron estrellas de la talla de Kaká, Éder Militão, Rodrigo Caio, Casemiro, Hernanes, Lucas Moura y David Neres. Sin embargo, hay un nuevo nombre que formará parte de la constelación de futbolistas de esta pretigiosa institución.

La admiración que despierta el capitán de la selección Argentina dentro y fuera del país parece no tener límites. Un claro ejemplo de esto es que el astro del fútbol infantil Lionel Messi Silva, lleva el nombre del futbolista argentino a pesar de haber nacido en Brasil.

Y ahora su nombre estará entre los jugadores de la división Sub-9 del equipo paulista luego de firmar su primer contrato como futbolista. En principio, esta previsto que juegue en la categoria de futsal para ganar experiencia y saltar después al futbol sobre cesped.

Las reacciones del posteo de la contratación que se hizo en Twitter en la cuenta @futebol_info que se especializa en futbol tuvo todo tipo de opiniones. “Bienvenido al club más grande de Brasil Lionel Messi”, escribió el usuario @ryanspfc7 para recibir al nene que abrirá un nuevo capítulo en la historia del club paulista.