La Corte Suprema de Justicia se negó a suspender las elecciones legislativas del próximo domingo en San Juan, como había solicitado el principal referente de la oposición en esa provincia.

El pedido de suspensión había presentado por el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Marcelo Arancibia, teniendo en cuenta que la nueva solicitud no estaba dentro de la demanda original y al considerar que Arancibia no está dentro de los actores que intervinieron en la sentencia que firmó el martes el martes el máximo tribunal.



Como se sabe, en un falle emitido el martes último, la Corte suspendió las elecciones de gobernador y vice de San Juan, previstas para domingo, al considerar que existe la posibilidad de que la candidatura del actual mandatario Sergio Uñac a la reelección no respete la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.

No obstante, quedaron confirmadas para el 14 de mayo próximo las elecciones de intendentes y legisladores provinciales sanjuaninos.

Comunicado de la CGT por la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan

La central obrera advirtió que la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán "genera un grave antecedente institucional".

El consejo directivo nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó este miércoles su rechazo y un "enérgico repudio" al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que suspendió las elecciones de Tucumán y San Juan, al señalar que "compromete la vigencia del federalismo y genera un grave antecedente institucional".

"La CGT manifiesta su rechazo a la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de suspender las elecciones previstas para el próximo domingo 14 de mayo en San Juan y Tucumán, la cual compromete la vigencia del federalismo y genera un grave antecedente institucional", expresaron desde la central sindical en un comunicado de prensa difundido esta mañana.



Sergio Uñac, gobernador de San Juan



Además, manifestaron su "enérgico repudio" a esta determinación del máximo tribunal de justicia al expresarse "en resguardo de las autonomías provinciales" y en defensa del "derecho fundamental" de los ciudadanos de esas provincias de "convalidar sus representaciones y autoridades políticas a través del libre ejercicio democrático del voto".

"Esta CGT reafirma una vez más su compromiso y convicción con el diálogo y el respeto mutuo como los fundamentos basales de una convivencia comunitaria que promueva el desarrollo, el progreso y la paz social", concluyeron en el comunicado.