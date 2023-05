¿Quién deberá pagar los costos de la elección?

La suspensión de las elecciones del próximo domingo causó un terremoto político en la provincia de Tucumán. A días del sufragio, los partidos políticos se quedaron con una cantidad innumerable de votos que ya no sirven para nada. Habrá que invertir en nuevos para cuando los comicios se desarrollen.

El problema es que en los partidos político afirman que ya no cuentan con el presupuesto necesario para llevar adelante esa tarea de operatividad. Entonces, presionan para que el mismo gobierno de la provincia se haga cargo de la situación.

Las imprentas no solo de Tucumán, sino de todo el noroeste, se pusieron de acuerdo para cobrar un monto de cerca de $ 5 millones por la impresión de un millón de votos.

La otra opción es no hacer nuevas impresiones y utilizar la boleta que ya fue impresa, aunque esta tenga la fecha del 14 de mayo.

Ricardo Bussi (Fuerza Republicana)

"Nosotros tenemos la aspiración de presentar una nota ante la Junta Electoral y que nos den por convalidado el voto que hemos emitido, por cuanto nuestro voto no ha recibido ninguna observación. Hemos cumplido con todos los pasos legales. Creemos que esto se va a dar, sería absurdo que no nos dejen. Emitir los votos es muy caro".

Federico Masso (Libres del Sur)

"Desde Libres del Sur y el Frente Amplio por Tucumán, vamos a plantear que, en caso de que por algún motivo no se pueden dar válidos los votos, que el Estado nos genere los recursos para la impresión. Nosotros no podemos afrontarlo. Más de lo que hicimos, no podemos".

Martín Correa (Frente de Izquierda)

"Debería estar legislado. Para que haya una elección verdaderamente democrática, es el Estado el que tiene que garantizar la participación de los partidos. Si me tengo que llevar por la resolución de la Junta Electoral, los votos (del 14 de mayo) deberían valer".

Raquel Grassino (Política Obrera)

"Una reimpresión es un castigo a las organizaciones que tienen escasos recursos. Consagraría un principio de desigualdad total, frente a una anomalía en la lista de otro partido. Los que aparecen sancionadas objetivamente, en términos económicos, son todas las fuerzas políticas, pero particularmente aquellas que como en nuestro caso está conformada por trabajadores".

Juan Coria (Nos Une El Cambio)

"El gobierno provincial son los tucumanos, y no veo la razón por la cual los tucumanos tengamos que pagar por la impericia y la imprudencia de la Corte Suprema. De última, que lo afronte la Corte. Esperemos que esa sea la resolución, para que el gasto sea menor".

FUENTE: La Gaceta