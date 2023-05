Jorge Rial recibió el alta médica del Sanatorio Finochietto y se recupera en su casa luego de haber sido trasladado desde Colombia, en donde sufrió un infarto el 29 de abril. Había llegado a Buenos Aires en un avión sanitario proveniente desde Bogotá, en donde estuvo internado los últimos días luego de la intervención en la que le colocaron un stent.

El miércoles después del mediodía, su médico personal, Guillero Capuya, quien había viajado de urgencia a ver al conductor, contó a Teleshow que estuvo en observación y le realizaron estudios para evaluar el alta médica. Finalmente en horas de la tarde pudo regresar a su casa. Desde allí, se comunicó a través de mensajes de WhatsApp con Ángel de Brito, quien leyó al aire en LAM dicha conversación. “Estoy muy bien”, fue lo primero que dijo el conductor de Argenzuela, por C5N y Radio 10. “Ahora quiero descansar. Fue un susto enrome que, por suerte y los médicos colombianos, logré superar. En este momento no quiero hablar”, agregó quien destacó que está enfocado en la recuperación en su casa.

Sobreviviente

“Me considero un sobreviviente. Ya voy a contar todo. Recién lo estoy asumiendo y reconstruyendo. Hablar ahora es al pedo. Necesito tiempo para procesar todo, fue muy fuerte lo que me pasó”, agregó Jorge Rial y detalló cómo fueron sus últimas semanas desde el infarto que sufrió en Colombia hasta el traslado a Buenos Aires: “De verdad, estoy muy cansado. Pasé cinco días en la UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) y tres más en un cuarto del sanatorio. El viaje en avión sanitario fue largo, y un día en el Finochietto para terminar los estudios”. El vuelo hizo escala en Leticia y luego en Santa Cruz de la Sierra.

“Todo esto me tocó atravesarlo en otro país, lejos de mi familia y de mis amigos”, agregó el conductor que había viajado de vacaciones a Colombia. Sus hijas, Rocío y Morena, viajaron de urgencia al igual que su médico cuando se enteraron de lo que había sucedido. “Cuando reconstruya todo lo que me pasó, voy a hablar. Hoy quiero el silencio. Te mando un abrazo, estoy disfrutando de mi vuelta a la vida”, concluyó Jorga Rial en el mensaje que le envió al conductor de LAM, por América.

Días atrás, cuando se recuperó del infarto, el periodista había realizado un primer posteo en sus redes sociales en el que agradeció al equipo médico que lo atendió en Bogotá, con Capuya a la cabeza. “Gracias a todos estos profesionales de la salud colombiana hoy les estoy escribiendo después de un susto enorme. Por suerte estos ángeles estaban en el lugar indicado e hicieron todo lo posible para mantenerme con vida. Pero sobre todo agradezco la sensibilidad de cada uno. Fueron cariñosos, amables y muy humanos”, indicó en un texto que escribió a flor de piel.

Allí, agradeció a los profesionales de la Clínica del Country, el centro médico de Bogotá donde lo atendieron. “Y a la doctora Carolina Guarín Villabón, que estuvo en todos los detalles. Después les voy a contar de Omar, mi ángel de la guarda que no me dejó ir. En este momento solo escribo en medio de un torbellino de emociones para recordar todos los nombres. Pero cada uno tiene un lugar en mi corazón”, detalló en ese entonces.

Y una vez que abandonó la sala de terapia intensiva, volvió a expresarse: publicó una foto de la habitación en la que había sido atendido durante cinco días, y escribió: “Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuándo, ni cómo, ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dio otra oportunidad”.