La competencia electoral del Frente de Todos se mantiene en un estricto hermetismo. Sin definiciones, la danza de nombres y trascendidos se acelera. En ese marco, el humorista y conductor Dady Brieva negó hoy una eventual candidatura suya en Santa Fe ante los rumores de que lo sugieren como uno de los nombres a sumarse en la boleta del peronismo en esa provincia.

“No, ni en pedo, yo no destiño”, dijo hoy el actor y célebre figura del trío Midachi ante la consulta que le hicieron sobre una próxima incursión electoral en los comicios santafesinos. “No voy a ser candidato”, repitió en varias oportunidades.

“Siempre lo dije y lo voy a decir una vez más, porque el público se renueva. Realmente yo creo que cuando un artista popular se dedica a la política, la política no gana un político y la gente pierde un artista. Zapatero a tus zapatos: cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer. Yo soy un propalador de la doctrina, un artista que se involucra y flamea un poco su boletería, que tenga up an down, en pos de vociferar la doctrina”, argumentó el mediático conductor en declaraciones para El Destape Sin Fin.

El cierre de listas para las elecciones provinciales a gobernador en Santa Fe será este viernes a las 24. Allí, las distintas fuerzas deberán presentar ante las autoridades partidarias las nóminas de candidaturas para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 16 de julio.

Ese día, los santafesinos elegirán entre los precandidatos a gobernador, senadores y diputados nacionales, intendentes, concejales y miembros de comisionales comunales. Quienes ganen competirán en las elecciones generales del 10 de septiembre.

Con tono humorístico, y ante la complicidad de periodistas del medio, Brieva después siguió el juego que le plantearon en el estudio. “Estoy entre decir que sí y decir que no, no sé si voy a ser candidato. No se hagan los rulos”, dijo al parafrasear el último discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner en La Plata, cuando intentó desligarse de una eventual candidatura ante los cánticos de la militancia que la proclamaban “Cristina Presidenta”.

Mesa de Ensenada

El conductor reconoció en otro pasaje que está participando de la “mesa de Ensenada”, el núcleo de dirigentes kirchneristas que impulsan el operativo clamor por la vicepresidenta. “Son todos tipos importantes tratando de ver qué es lo que se hace, echándole ganas”, dijo, y le puso expectativas para la movilización del próximo 25 de mayo en la 9 de Julio, donde se espera que haya un anuncio de CFK.

“El acto del 25 de mayo en la 9 de julio es para que cante Madonna. Si no es eso, no es nada. Todos nos jugamos a este silencio; ella está jugando al fleje. Nosotros estamos viendo que la que juega por nosotros, juega al fleje, entonces se nos frunce el culo y cortamos como clavo cada vez que tira al fleje. No nos queda otra cosa para hacer”, planteó.

En ese marco, Dady Brieva reclamó que la vicepresidenta se postule como candidata presidencial del espacio ese día: “Yo estoy firmemente convencido que no tiene otra opción histórica, pensando en la nieta y en su compromiso; sabiendo que Perón vino (en 1973) a morir a Argentina, que Eva se sostuvo con el cáncer, que Néstor explotó en el aire... Ella no le queda otro remedio que ser candidata. Mirá lo que te voy a decir: ella no me puede hacer eso”.

“Ella ya nos pertenece colectivamente. Sería injusto que termine su historia yéndose de manager o como relaciones públicas”, dijo.

Incisivo, y en un abierto reclamo a la vicepresidenta, Brieva interpeló a sus oyentes y arengó en un comentario humorístico para que opinen: “¿Se pertenece Cristina o nos pertenece a nosotros? ¿Cristina debería hacer lo que nosotros queremos, o como dicen algunos, ya ‘dio bastante’? ¡No dio un sorete lo que tenía que dar!”. Y, entre risas, agregó: “¡Estamos en el decimo quinto round! ¡Nos estamos yendo a la lona! Estamos perdiendo y no nos vamos a venir desde Las Vegas para una derrota. Si somos campeones, todos los negros del barrio van a ser campeones. Tenemos que apuntalar a ese boxeador en el último round, la batalla final”.

Inmediatamente, siguió con la humorada y animó las versiones sobre sería candidato provincial: “Ahora me entró la duda, no sé si voy a ser candidato o no”. Y más serio, Brieva minimizó una hipótetica derrota si CFK se presentara a las elecciones presidenciales. “Acá se está jugando la vida o la muerte. Acá no se trata de bronce, ni de rulos”, concluyó.