¿Qué es de la vida del Tanque Silva? su impensada actualidad

A sus 42 años, el delantero uruguayo juega en El Palo, un club de la quinta categoría de España cuyo estadio tiene una capacidad máxima de 1500 hinchas y queda a metros del mar Mediterráneo.

El doping positivo que se convirtió en su pesadilla

Santiago El Tanque Silva dejó atrás su peor pesadilla. Un control de dóping que arrojó positivo lo castigó con 697 días de inactividad y todo parecía indicar que su vida como futbolista había terminado a sus 39 años, pese a su potente sensación de que aún tenía mucho para dar. Su historia conmovió a todos: cuando pudo hablar, tras el shock inicial de la sanción que recibió, reveló que tomaba un medicamento en el marco de un tratamiento para ser padre.

El Tribunal de Disciplina de la AFA lo entendió, pero no lo contempló, y en 2019 El Tanque recibió una pena de dos años de suspensión en torneos oficiales. El antidóping del delantero uruguayo había dado positivo en un partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata (el club para el que jugaba por entonces) y Newell’s, que se disputó el 12 de abril de 2019. Silva presentó un recurso de amparo y pudo continuar jugando hasta el 31 de octubre de 2020, pero luego la sanción se fijó de cumplimento efectivo.

Su habilitación llegó el 11 de diciembre de 2021 y fue tres meses más tarde cuando marcó su primer gol desde la suspensión para volver a conmover tras romper en llanto. Entonces, El Tanque era futbolista de Aldosivi de Mar del Plata.

La nueva vida del Tanque Silva en la paradisíaca Marbella

Al truncarse la posibilidad de continuar en la Argentina, el uruguayo solo tenía en claro una cosa: a sus 42 años recién cumplidos, quería seguir jugando. Así fue que le llegó una oferta impensada por parte de un club de fútbol de la tercera categoría de España llamado El Palo FC.

Escrito así, podría parecer un clásico declive. Visto como es en la realidad, Santiago Silva vive el final de su carrera en un club comprometido, pero sin presiones, y asegura ser “feliz”. El Nuevo San Ignacio, estadio del club, está ubicado en la paradisíaca ciudad española de Málaga, a metros del mar Mediterráneo. Tiene una capacidad máxima de 1500 espectadores, con la particularidad de que el césped es sintético.

La presentación del Tanque Silva en El Palo FC

La de El Palo FC es la cuarta “aventura” a nivel europeo para Santiago Silva tras pasar previamente por la Bundesliga 2, Primera portuguesa y Serie A. En relación a este punto, expuso: “La palabra es felicidad. Estoy feliz, contento, haciendo lo que más me apasiona. Quiero agradecer al club el poder disfrutar de esta experiencia”.

“Cuando hablé con el presidente, me mostró el proyecto y no lo dudé. Desde el primer momento me he sentido muy arropado; mucha humildad y un entorno humano que no suele verse cuando jugás en Primera. Mi intención es contagiar y transmitir. Me han tocado vivir cosas muy lindas, y también feas. Eso me ha llevado a seguir teniendo ganas de jugar al fútbol. Tengo tatuada una palabra, que es actitud. Me pongo metas en la vida. Soy consciente de que tengo 42 años, pero puedo hacer crecer al equipo”, aseguró el uruguayo sobre su actualidad y la alegría de poder seguir jugando.

