Un milagro: despertó del coma tras la aparición de una monja

La mamá de Sofía Tunno, la joven que estuvo en coma durante un mes y apenas despertó denunció a su novio por haberla tirado desde un balcón, relató con precisión cada detalle de la noche en la que su hija casi pierde la vida.

Tras despertar en su internación, Sofía señaló a Facundo Lemos, su novio. “Era probable que no recordara nada, teníamos miedo porque es importante su declaración. Había un montón de pruebas: fotos e indicios de lucha en el cuerpo de ella. Es una declaración bastante fuerte la que hizo”, explicó Guadalupe Espinosa Viale, mamá de Sofía.

El mismo día que su hija despertó del coma, los médicos la contuvieron y le reiteraron que esperara lo peor. “Decían que me hiciese la idea”, comentó Guadalupe, en diálogo con Telenoche.

También indicó que aquella tarde, una monja se le acercó y la tomó del brazo: “Era grande, italiana, a quien me gustaría encontrar porque lo pienso y me da escalofríos”, recordó.

Y continuó: “Me preguntó qué pariente tenía en el hospital. Yo no creo en nada, pero me dijo que rezáramos. Así que rezamos con mi suegra, y al rato Sofi empezó a recuperarse, a tener signos vitales”.

Conmocionada por la situación, Guadalupe precisó que la monja le pidió que le rezara a la beata Clelia Merloni, fundadora de las Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Luego de aquella aparición, la madre de Sofía no pudo volver a ver a la monja: “Quiero encontrarla”, aseguró aseguró el martes y al día siguiente ese encuentro se dio.

Se abrazaron y sor María Inés le pidió que Guadalupe fuera a visitarla junto a Sofía. “Lo de mi hija fue milagroso. Cuando María Inés nos pidió rezar, Sofía llevaba tres meses en terapia intensiva. Todos los días nos decían que el desenlace podía ocurrir en cualquier momento. Pero después del encuentro con María Inés, Sofía empezó inmediatamente a recobrar sus signos vitales y a los dos días despertó”, contó la mamá.

Qué pasó la noche en que Sofía cayó del balcón

Guadalupe relató que Lemos, a quien dijo que le dicen “ebrio” en los lugares donde canta rap, agarró del cuello a su hija y la atacó hasta tirarla por el balcón: “La tiró por la ventana, ella se llegó a agarrar de un cable y él la miró y la dejó caer”.

Luego, según el testimonio de la mujer, el hombre llamó a una vecina del edificio para pedirle ayuda. “Se arrodilló, le pedía disculpas mientras le decía ´yo no fui, yo no fui´, pero no bajó a verla”, explicó.

“Me mandó un mensaje diciéndome que no había sido y que ella se había tirado. Nunca me mandó un mensaje para ver cómo andaba Sofía. En vez de bajar fue a lo de la vecina. En vez de pedir una ambulancia, se tomó un taxi. Todo para retrasar a la ambulancia y que Sofía muriera”, completó.