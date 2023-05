Kranevitter sorprendido con el estado físico de Enzo Pérez

Matías Kranevitter aprovechó su tiempo de recuperación en River para analizar a cada uno de sus compañeros, en especial a Enzo Pérez, quien no descansa nunca bajo el ala de Martín Demichelis a sus 37 años.

"Hay que preguntarle a Enzo qué toma, ja. Es una persona muy sacrificada, que ama al fútbol y al club. Es nuestro referente adentro y afuera. Hay que apoyarlo, como hace él con nosotros", declaró Kranevitter durante el día de atención a la prensa en Ezeiza.

Kranevitter lo dijo porque River sufrió varias bajas en el puesto de volante central y hoy Martín Demichelis solo cuenta con el mendocino, ya que Bruno Zuculini se recupera de la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

El tucumano dejó atrás una fractura de peroné derecho con compromiso ligamentario y recién volvió a concentrar el pasado domingo contra Boca. El cuerpo técnico podría darle minutos contra Talleres, por la fecha 16 de la Liga Profesional 2023, o frente a Sporting Cristal, por la cuarta jornada de la Copa Libertadores 2023.

"Creo que los entrenamientos me ayudan mucho, estoy trabajando y evolucionando. Seguramente dentro de poco podré volver a jugar. El doctor me dejó un montón de tornillos, ya no duele pero no es lo mismo. Hay que tratar de acomodarlo. Le meto muchas ganas, los entrenamientos son la mejor medicina", admitió.

Por último, Kranevitter elogió el trabajo de Demichelis: "Llegó con su idea, eso nos cayó muy bien. Es muy inteligente, sabe llevar al grupo, tiene un plantel muy competitivo. Sabe y conoce al club que vino. Sabe la exigencia del día a día. Nos mantiene metidos, concentrados. Que estemos todos para jugar es importante, todavía no conseguimos nada. Tenemos que seguir por este camino".

La lesión de Matías Kranevitter

El tucumano, de 29 años, había regresado al club del cual surgió en el último mercado de pases tras siete años afuera y era una fija para hacerse dueño del mediocampo. Sin embargo, en su primera presentación en un amistoso con Unión La Calera sufrió la lesión por una patada que lo dejó afuera a los nueve minutos de juego.

Tras ser operado, a mediados de enero se sacó el yeso y comenzó con los trabajos de kinesiología. En principio se estimaba entre tres y cuatro meses de recuperación y a fines de febrero volvió a trotar. En las últimas semanas se puso a punto futbolísticamente y ya se prepara para volver a pisar una cancha.

Fuente: TyC Sports