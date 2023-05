Mansilla confía que Manzur será habilitado por la Corte

Sergio Mansilla: "no tenemos plan B, Juan Manzur será nuestro candidato a vice"

A un poco más de 24 horas del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspendió los comicios a gobernador y vicegobernador en Tucumán, el presidente Subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, manifestó a Los Primeros TV que "no tenemos un Plan B, para nosotros no cabe ninguna posibilidad de pensar en otra fórmula que no sea la que integran Osvaldo Jaldo y Juan Manzur".

El exintendente de Aguilares se mostró confiado en que la Corte finalmente terminará habilitando la postulación a vicegobernador de Manzur al señalar que "entiendo que si se analiza todos los antecedentes, donde la Justicia de Tucumán y la Junta Electoral Provincial avalaron la candidatura de Juan Manzur. En su momento se hicieron todas las consultas correspondientes y él fue autorizado a participar".

Mansilla resaltó que la Constitución de Tucumán "si bien es cierto que la Constitución de Tucumán tácitamente no le permite a Manzur ser candidato, tampoco le impide y ante esta duda acudimos a la Justicia de la provincia y a la Junta Electoral, adonde dijeron que sí podía".

Ante la cautelar que terminó por suspender las elecciones previstas para el próximo domingo 14 de mayo, Mansilla indicó que "hoy estamos en una situación incómoda, no solo para los políticos sino también para toda la ciudadanía tucumana". Además, afirmó que ahora reina la incertidumbre sobre cuándo se podrá votar en la provincia, lo que supone por otro lado un importante costo económico a las distintas fuerzas políticas.

Respecto a los próximos pasos, el legislador oficialista manifestó que "se contestará ante la Corte todo lo que haya que contestar, cumpliendo con los plazos procesales para que la fórmula que eligió el peronismo no se la deje sin la posibilidad de participar de la elección".