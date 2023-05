"La Corte Nacional no tiene competencia originaria en el caso Manzur”

El Gobierno provincial trabaja con celeridad para responder el informe solicitado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El pasado martes una cautelar del Supremo Tribunal suspendió las elecciones, desató un cimbronazo político y la candidatura de Juan Manzur a la vicegobernación quedó en el centro de todas las discusiones.

La Justicia Nacional hizo lugar al amparo interpuesto por el Partido de la Justicia Social, que lidera el intendente capitalino Germán Alfaro y le dio cinco días para conocer las justificaciones de la postulación del actual gobernador.

En ese aspecto, la Fiscalía de Estado trabaja en la contestación que, de ser posible, hoy mismo será elevada a la Corte Nacional.

Además del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, el equipo jurídico que encabeza el fiscal de Estado Federico Nazur expondrá otras cuestiones para argumentar que la Corte Nacional no puede intervenir en esta cuestión.

Aspectos esenciales de la contestación:

-La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene competencia originaria cuando hay conflictos entre dos o más provincias o entre vecinos de un distrito respecto de otro, pero no con una cuestión que atañe a un candidato (Juan Manzur) con una provincia (Tucumán) en la que la competencia es claramente local.

-Se trata de un asunto que depende del Derecho Público Provincial y que el máximo tribunal del país debe tomar en cuenta la propia jurisprudencia existente que señala que, en ese caso, la cuestión debe ser resuelta en la órbita local. En la Fiscalía no se explican los motivos por los cuales algunos de los vocales cambiaron el criterio de aplicación. Por caso se menciona la decisión de Carlos Rosenkrantz que, a criterio de los abogados del Estado, en la cautelar dictada por el caso Río Negro votó en el sentido opuesto al que lo hizo ayer con Tucumán.



-Otra base argumentativa en la defensa de la candidatura a vicegobernador por el Frente de Todos por Tucumán de Manzur es que la Provincia entiende que la Corte está vulnerando la autonomía de la provincia en la resolución que, típicamente, es de jurisdicción local.

-La Fiscalía de Estado entiende, además, que la cautelar no tiene fundamentos sólidos y sólo se remite a lo dictado para la provincia de San Juan que no es comparable con Tucumán. En el caso provincial, puntualizan en Casa de Gobierno, no hay limitación alguna para la postulación de Manzur, pero sí se admite la existencia de una laguna en la Constitución de Tucumán, que debe ser llenada por el Poder Judicial de la Provincia.

Fuente: La Gaceta