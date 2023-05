Héctor Baldassi, ex árbitro, no se quedó afuera y también dio su opinión sobre algunas jugadas polémicas que se dieron en el Superclásico entre River y Boca, disputado el domingo pasado.

En su pasó por TyC Sports el ex árbitro habló del reclamo Xeneize por la invasión de Enzo Pérez a la medialuna mientras Miguel Borja definía el pleito con un penal agónico.



Baldassi reconoció que, en estos casos, los jueces optan por aplicar el sentido común y solo intervenir si la acción interfiere en la jugada, más allá de lo que diga el reglamento. "Vayan a IFAB (International Board), yo no hago el reglamento. El VAR puede intervenir si el jugador toma el rebote y no si invade", dijo el exjuez.

Sobre el caso específico de Enzo Pérez, Baldassi remarcó que invadió "poquitito". Y amplió: "Fue apenas, no tiene incidencia en el desarrollo. Es interpretación del árbitro, pasa a ser invasión si la pelota viene en el rebote y a agarra el delantero. ¿A quién molesta invadiendo un paso? Si la agarra Enzo sí cobro".

Mario Kempes destrozó a Chiquito Romero por la pelea del Superclásico

El delantero campeón del mundo con Argentina en 1978 opinó de la actitud que tuvo el arquero de Boca en el partido ante River.

Mario Alberto Kempes, delantero campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de 1978, opinó de la escandalosa pelea que dejó el Superclásico entre River y Boca y criticó la actuación Sergio Romero, que fue a buscar enfurecido a Agustín Palavecino tras el gesto que le realizó a Nicolás Figal.

"¿Por qué Chiquito Romero, estando a 20, 25, 30 metros, tiene que salir despavorido? Yo no sé si es hincha de Boca, yo creo que sentirá la camiseta por el orgullo que es jugar en Boca, no voy a meterme en eso. Pero, simplemente, dejalo pasar", cuestionó en diálogo con Olé.



Además, el exjugador del Millonario comentó que los jugadores del equipo de Jorge Almirón "hubieran hecho lo mismo" si eran ellos los que hubiesen convertido el penal sobre el final del Superclásico.

Por otra parte, el cordobés aclaró que si bien el comportamiento de Agustín Palavecino no fue el adecuado, la reacción de Chiquito era innecesaria. "Está clarísimo que lo que hizo el de River no está bien, ya no lo vamos a discutir. Pero que venga Romero para armar todo el revuelo que pasó, eso sí que es vergonzoso. Y más él, que jugó en la selección y en equipos internacionales. Él tendría que ser el más tranquilo, ¿Qué quiso demostrar?", sentenció el goleador.