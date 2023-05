Chano fue tendencia por un divertido juego llamado “Te dedico”

Chano se volvió tendencia en Twitter en el día de hoy. A pesar de que muchos esperaban que se tratara del anuncio del último show de Tan Biónica, el motivo era completamente distinto...

El cantante fue tendencia en la red del pajarito a raíz de un divertido juego que se llama “Te dedico” permite a los fanáticos del cantante ingresar su cuenta de la red social y así obtener, según sus gustos, una frase dedicada por Charpentier.

Ante la aparición repentina del artista como trending topic, muchos de los internautas pensaron lo peor: ”Loco no pueden poner en tendencia a Chano porque se me para el corazón pienso”, “En tendencias están: Grave - Chano - Escándalo”, “Vi a Chano en tendencias y casi me da algo. Basta por favor te lo pido”, fueron algunos de los comentarios que se vieron al respecto.

Por otro lado, cuando los usuarios de Twitter descubrieron de qué se trataba la propuesta, ingresaron sus perfiles y recibieron algunas de las frases clásicas de las canciones del líder de Tan Biónica, que son seleccionadas por medio de Inteligencia Artificial según la información de cada cuenta de Twitter.

El esperado show de Tan Biónica

Semanas atrás, Chano publicó en su cuenta de Twitter el póster del show que se titula “La última noche mágica 2023″ y solo se limitó a decir: “Falta muy poco”. Por el momento, reservando la fecha del reencuentro con su público en secreto aunque aclaró que los tickets saldrán próximamente a la venta. Además, compartió el flyer con el anuncio y los fans enloquecieron.

Chano y su colaboración con Miranda!

Miranda! sorprendió al publicar días atrás una nueva versión de “Mentía” en la que tuvieron a Chano como invitado especial. El estreno surgió como parte del lanzamiento de su disco Hotel Miranda, y cautivó a los fanáticos de los artistas.

En el álbum, el dúo pop reunió a diferentes músicos nacionales e internacionales para traer a la actualidad algunas de las canciones más importantes de su carrera. Por eso, eligieron al cantante de Tan Biónica para este tema que acompañaron con un videoclip donde se los puede ver haciendo gimnasia aeróbica.

La colaboración entre Miranda! y Chano, a diferencia de las anteriores, se mantuvo en secreto hasta el momento que se subió a las plataformas de streaming. Es que esta unión era una de las más deseadas y solicitadas por los fanáticos en las redes sociales, a quienes les regalaron un entretenido clip de “Mentía” ambientado con una estética ochentosa.

Fuente: TN