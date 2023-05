Guardiola habló de un posible regreso de Messi al Barcelona

Josep Guardiola brindó una entrevista en la que se refirió al futuro de Lionel Andrés Messi, futbolista con el que hizo historia cuando era entrenador del Barcelona. La nota fue difundida luego del empate entre su Manchester City y Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu por la ida de las semifinales de la Champions League. Luego de que Jorge Messi compartiera una aclaración respecto a su futuro (aseguró que no está definido y recién tomará una determinación cuando termine la temporada con el PSG en Francia), Pep se mostró ilusionado con el retorno de Leo al Barça.

“El tiempo de Messi no está terminado en Cataluña”, había comentado el presidente del club culé, Joan Laporta, frase que le recordaron a Guardiola en el reportaje. “No estoy en la cabeza ni de Joan ni de Leo. Solo espero que yo, como socio del Barcelona, que tengo mis dos sitios ahí, un día podamos despedirlo como se merece. Ha sido el más grande jugador de todos los tiempos”, sentenció.

Y prosiguió: “Desde que estuvimos en el Barcelona, en las últimas décadas, los últimos 10 o 12 años ha sido un boom y no habría sido posible sin él. No hablo de números, hablo de la incidencia en el juego, la belleza, la estética, la efectividad, de todo. Nadie hubiera pensado acabar de esta manera. Estoy convencido de que el presidente Laporta, que me consta la estima que le tiene, se refería a tener un adiós como una personalidad tan grande que ha llegado a ser”.

“Sé que Joan lo va a intentar y Leo también

Las apreciaciones sobre el astro argentino que se despedirá del París Saint Germain a la brevedad continuaron: “Él ha llegado a hacer a nuestro club, el Barça, mucho más grande que cuando lo agarró y llegó. Y cuando lo has hecho tan grande, tienes que despedir bien a las personas. Fue una cosa muy rápida, salió por diferentes circunstancias, por una situación económica muy difícil y miles de razones en las que no voy a entrar, que los protagonistas saben y yo no sé. Pero yo espero ese día de ir a mi sitio, poder levantarme, aplaudir y despedir a Leo como se merece”.

El pálpito de Guardiola se mezcló con el anhelo de volver a verlo con la camiseta blaugrana en el Camp Nou: “Sé que Joan lo va a intentar y Leo también. Él y su familia van a recibir no el cariño, porque ya saben que lo tienen, pero sí el amor que todos los aficionados del Barcelona para hacerle sentir la gratitud y el respeto por todo lo que ha dado por este club”.

Por lo pronto, Pep está enfocado en el desenlace de la temporada con los Ciudadanos, que definirán la serie de semis de Liga de Campeones en casa frente al Madrid y además buscarán cerrar con el título de liga la Premier. Una vez culminada su campaña con el City, cruzará los dedos por el futuro de Messi.

