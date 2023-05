Maxi Trusso se pronunció sobre la música actual y fulminó a Lali Espósito con una frase despectiva. El artista que comenzó su carrera a finales de los 90 fue contundente en su descargo en contra de las nuevas generaciones de la industria pop e hizo una extraña reflexión sobre la esencia de los músicos.

"La música de antes era una búsqueda y un sacrificio. Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Charly García dejaron su vida en esto. Estos flacos van a la guita directamente. Esto es un fenómeno raro", comenzó su descargo el músico en diálogo con Intrusos. Y empezó a lanzar dardos hacia los íconos actuales: "Perdón que lo diga así, las chicas son divinas. Lali me parece divina, una gran actriz. Tini, es una divina, copada, influencer, pero no son rockers. Perdón, pero si los ve Cerati diría lo mismo".

Trusso continuó su furioso descargo y definió a los artistas modernos como influencers, pero no rockeros. "Lali es un lindo pony (SIC), es una linda chica. Se está esforzando por cantar bien, pero juntate con nosotros Lali, hacete del barrio. Tomemos unos whiskies y hagamos rock and roll, Lali en serio. Lali es el máximo exponente de la grasada. Vamonos. Fuerza, rock and roll, rock nacional, Virus", cerró su descargo el DJ.

En Intrusos defendieron a Lali

Los panelistas de Intrusos lapidaron a Trusso después de haber pasado al aire la nota y cuestionaron sus declaraciones hacia Espósito:

Flor de la V: Le dice pony. ¿Perdón?

Marcela Tauro: Horrible.

Maite Peñoñori: Lali es exponente del Pop, no del rock nacional. No sé de qué es exponente él, Maxi Trusso. Lali llenó un Vélez.

Martín Salwe: Y él tampoco hace rock and roll, chicos. Nada que ver.

Flor de la V: Acá está cuestionando el gusto de las personas; las personas eligen y punto.

Fuente: El Destape