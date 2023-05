Por si todo lo relacionado con el nacimiento de Ana Sandra Lequio Obregón no fuera suficiente, Robert de Niro anunció recientemente que había vuelto a ser padre a los 79 años. En pleno apogeo de las críticas relacionadas con tener descendencia a una elevada edad –obviando tener en cuenta los métodos empleados para que nazca el bebé-, el actor de Taxi Driver ha vuelto a traer a colación un debate en el que la actriz española se ha visto obligada a intervenir.

Una usuaria de Instagram compartió la noticia de la paternidad del actor. “No veo que sea noticia. Parece que su edad no importa, pero la de Ana Obregón sí. Hipócritas”, escribió. Un post que no pasó inadvertido para la bióloga española, que desde Miami señaló claramente al que, según ella, es el origen del programa. “Es que desgraciadamente el machismo existe”, replicó.

Un mar de incógnitas

La noticia sobre la paternidad de Robert de Niro surgió en medio de una promoción de su nueva película con el medio de comunicación canadiense ET Canada. “Sé que usted tiene seis hijos”, le espetó la periodista. “Son siete, de hecho. Acabo de tener un bebé”, confesó de Niro sorprendentemente.

La identidad de la madre no había trascendido hasta que la intérprete Jim Catrall la mencionó directamente. Es la instructora de artes marciales Tiffany Chen, a quien conoció durante el rodaje de El becario. La principal diferencia, por tanto, entre los dos casos es que el hijo del actor es que tiene una madre y un padre, mientras que Ana Sandra, a efectos legales, solo tiene a Ana Obregón como familia más directa.

La cuestión ha salpicado incluso a Alessandro Lequio, el exmarido de la actriz. “Hay una diferencia, él tiene una pareja que es muy joven. Tiene una mujer de treinta y pico años. Nunca se sabe lo que puede pasar en la vida, pero por estadística es muy probable que ella viva muchísimo más tiempo que él”, ha opinado el italiano, que desconocía que Chen tiene 45 años.

“A determinadas edades hay que empezar a pensar un poco en el futuro de esos niños. No sé qué es peor, criar a un huérfano o a un dependiente de enfermos. No lo sé, pero me parece una locura”, ha agregado durante la última entrega de El Programa de Ana Rosa, programa donde es colaborador asiduo.

La extensa familia de Robert de Niro

El árbol genealógico de la familia de Robert de Niro está repleto de hijos y mujeres. Sus dos primeros, de 52 y 46 años, fueron con Diahnne Abbott. Los dos siguientes, de 27, con Toukie Smith. La azafata Grace Hightower es la madre de los otros dos, de 25 y de 11. Casualmente, esta última fue concebida por medio de gestación subrogada, como Ana Sandra Lequio.