La Corte Suprema de Justicia nacional (CSJN) decidió hacer lugar al planteo del Partido por la Justicia Social (PJS) sobre la candidatura a vicegobernador por el oficialismo de Juan Manzur, y suspender las elecciones provinciales.

En este marco, el legislador Federico Masso expresó: "Este fallo ha afectado a nuestra democracia, pero también al erario público. Lo que no dicen los que sonríen con hipocresía como el Intendente Germán Alfaro, es que, solamente lo que gasto la junta electoral de la provincia es $1150 millones", afirmó.

Además dijo que "a esto se le tiene que sumar las campañas hechas por el gobierno de la provincia y por Juntos por el Cambio, que han gastado en nombramientos, clientelismo, en gigantografías, una suma cercana a los $6000 millones. Yo me pregunto cuántas políticas públicas se podrián haber hecho con estos más de $7000 millones, ante las grandes necesidades que nos plantean los tucumanos en cada cara a cara", aseveró.

"Los tucumanos perdimos ante la impunidad de Manzur y la hipocresía de German Alfaro"

El Legislador y candidato a Gobernador Federico Masso emitió declaraciones en dialogo con la prensa respecto a la suspensión de las elecciones provinciales

En este sentido Masso resaltó: "Los tucumanos perdimos ante la impunidad de Manzur y la hipocresía de German Alfaro. Tenemos la impunidad de un Gobernador que no entiende que ya no puede ser candidato; lo dice la Constitución provincial, lo dice el sentido común. Esto se ha juntado con la hipocresía de un Intendente que se cree salvador de las instituciones de Tucumán, que esto es un baño de institucionalidad de la justicia adicta al poder; pero se olvide que su mujer Beatriz Ávila y su espadachín Fredy Toscano, votaron en la Legislatura en 2014 a Edmundo Giménez como jefe de los fiscales. Hay que tener memoria, hay que tener responsabilidad".

El candidato a Gobernador también hizo referencia a la Corte Suprema de Justicia. "Yo respeto una decisión de la corte, pero no la pueden hacer 4 días antes de una elección donde ya todos los votos, los bolsines estaban preparados. Este es una falló más que un fallo jurídico, es un fallo político. Nunca la Corte se entromete en la decisión de una provincia con un fallo de tres hojas".

"Lo que le pedimos a la Corte Suprema es que emita también el fallo sobre la cautelar respecto al adelantamiento de las elecciones para que sepamos que día y cuando vamos a votar en la provincia de Tucumán"; añadió el Parlamentario.

Para finalizar el Legislador de Libres del Sur manifestó: "A las fuerzas políticas que no manejamos dinero público, nos han hecho un daño irreversible. Si no hay una decisión de que sirva la misma boleta, no vamos a poder afrontar de nuevo un gasto que lo hemos tenido que financiar entre la dirigencia de Libres del Sur y el Frente Amplio por Tucumán".