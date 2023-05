Los precandidatos a presidente de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, cuestionaron este miércoles el mensaje por cadena nacional en el que el presidente Alberto Fernández acusó a la Corte Suprema de Justicia de dejar a la democracia “como rehén de un grupo de jueces” a raíz del fallo en el que suspendió las elecciones de este domingo en Tucumán y en San Juan.

“Presidente, un cambio total y duradero lo incluye a usted dejando de atentar contra la división de poderes. Acá los únicos rehenes somos los argentinos, rehenes de su incapacidad de gobernar”, lanzó el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en Twitter minutos después de que finalizara el discurso de Fernández.

Lo siguió Patricia Bullrich, quien citó el mensaje del Fernández en sus redes sociales y en la misma línea que su competidor señaló: “Los que violan la ley siempre tienen problemas con los jueces”.

La oposición cuestionó el mensaje de Alberto Fernández por cadena nacional

María Eugenia Vidal, por su parte, acusó al mandatario de amenazar a los jueces y cuestionó su discurso en el contexto de crisis económica que atraviesa el país: “El dólar en $470, la inflación interanual en 104,3%, la pobreza en 39%… ¿El Presidente? En Cadena Nacional amenazando a los jueces de la Corte Suprema”, criticó la legisladora.

Otro de los que se refirió a las declaraciones emitidas por cadena nacional fue el diputado Mario Negri: “Sr Presidente, no es esta la primera vez que se entromete en facultades de la Justicia y por ello hay pedidos de juicio político en su contra en el Congreso que Usted ordena que no se traten. Quien viola la Constitución es usted cuando no acata fallos de la Corte Suprema”, publicó también en Twitter.

Más tarde, Larreta fue acompañado en sus cuestionamientos por el secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad, Waldo Wolff, que escribió: “Pobreza 45%, silencio; inflación 8% mensual, silencio; inseguridad, silencio; corrupción, silencio. Usa la cadena nacional para violar el art. 109 de la CN opinando sobre una causa en curso. Sin vergüenza”.

Finalmente, el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, publicó: “Falso. Las autonomías provinciales se respetan mientras no atenten contra el espíritu de la Constitución que es la no eternización en los cargos. Es más, la Corte debería prohibir que Manzur y Uñac fueran candidatos”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este martes suspender las elecciones pautadas para el domingo próximo en las provincias de Tucumán y San Juan, donde los mandatarios provinciales se postulaban para ser reelectos: Juan Manzur y Sergio Uñac, respectivamente.