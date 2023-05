Osvaldo Jaldo, afirmó que “estamos ajustado a derecho” y calificó de “milagro” y “arbitraria” la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que ayer dispuso la suspensión de las elecciones provinciales. "Vamos con un fallo firme de la Corte Suprema de la provincia (CSJT)", dijo.

"No nos ha sorprendido la decisión judicial que ha tomado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los tiempos que se ha realizado, ya que estos planteos judiciales vienen siendo desde abril aproximadamente, o sea, la corte tenía tiempo suficiente para fallar con anticipación y no tres días antes que se celebre el proceso electoral el domingo 14. En ese sentido, lo único que se está haciendo acá es proscribir al pueblo tucumano que pueda votar, que pueda expresarse como lo hicieron ya la semana pasada, La Rioja como lo hizo Misiones, Jujuy y como lo van a hacer este domingo que viene Salta, La Pampa y también otras provincias", manifestó.

El candidato del FdT calificó de "arbitraria" la decisión

Cuestionó que “hay connivencia entre las autoridades de Juntos por el Cambio y los miembros de la Corte Suprema Justicia nacional para proscribir a los tucumanos". "El hecho judicial tiene connotación política de fondo", señaló.

"No hay dudas que hay intencionalidad política en haber fallado tres días hábiles antes de las elecciones y está vinculada a Juntos por el Cambio a nivel nacional, que tiene interés en los sufragios provinciales ya que nunca nos han podido ganar”, señaló.

El funcionario dijo que el FdT cumplirá con la requisitoria de la CSJN entre hoy y mañana para que se resuelva el planteo de fondo y se levante la cautelar así se puedan llevar adelante las elecciones.

Sobre la candidatura del ahora titular del Poder Ejecutivo (PE), Jaldo remarcó que “hoy Manzur está habilitado por la máxima autoridad judicial de la provincia: la Corte Suprema de Justicia. Estamos ajustados a fallos del Corte, por eso, avanzamos con esta fórmula hasta tres días antes de los comicios”, indicó.

El presidente de la Legislatura enfatizó que "no" están "barajando la posibilidad" de que el Gobernador se baje de la fórmula para solucionar esta situación judicial.

Y remarcó: “Somos respetuosos de las decisiones judiciales. No hemos dudado ni un instante acatar el fallo de la Corte Suprema”.

El candidato a gobernador dejó en claro que el oficialismo continuará con el proceso electoral y no descartó que los sufragios se realicen el próximo domingo, en caso de que el máximo Tribunal federal resuelva la situación electoral de Manzur en la próxima semana.

Jaldo enfatizó que "nosotros no vamos a dividir las elecciones porque no corresponde". "Vamos a ir todos juntos: desde el gobernador y el vice hasta del delagado de Rumi Punco. Y esto pedían a gritos ayer Germán Alfaro y Roberto Sánchez (candidatos de Juntos por el Cambio), es decir, adelantamiento de los comicios y cuestionamientos para Jaldo y Manzur, pero para 'Bety' (Ávila) de Alfaro no había adelantamiento y que el 14 se llamen a elecciones. Por favor, tengan coherencia", detacó.

Con información de LA GACETA