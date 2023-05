NBA: victoria de los Sixers y los Nuggets por las semifinales

La carrera por el anillo de la NBA comienza a ser cada vez más angosta, y al final solo el equipo de mejor rendimiento, profundidad y deseo podrá quedarse con el tan ansiado Larry O´Brien. Este martes terminó una nueva jornada de las semifinales de Conferencia y en cada serie hay un equipo con la ventaja.

Nuggests 3 - Suns 2

En Denver y con un Nikola Jokic brillante, que sumó otro triple doble, los Nuggets ganaron un juego que puede ser bisagra en una de las series más parejas de los playoffs. La ventaja es de 3-2 para los que este martes hicieron de local, comandados por el serbio que se despachó con 29 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias. Para destacar también lo de Bruce Brown Jr, el ex Brooklyn Nets, que desde el banco aportó 25 tantos.

Del lado de Phoenix la situación no está bajo control, nunca lo estuvo desde la distensión en la ingle que sufrió el administrador del tiempo: Chris Paul. El base que maneja la ofensiva y el ritmo de juego de los Suns.

La combinación Kevin Durant y Devin Booker no bajó en ningún partido de la serie los 24 puntos por cabeza, pero no alcanza y la ausencia de Paul es cada vez más notoria en una maquinaria que le falta el engranaje principal.

Sixer 3 - Celtic 2

En la otra cara de la semifinal de la Conferencia Este, en la ciudad de Boston, el conjunto visitante se llevó un duelo clave en un enfrentamiento que está muy parejo. Los Philadelphia sixer ganaron y con ventaja, por 103-115 a los Celtics.

Esta vez no fue James Harden quién lidero al equipo que ahora gana la serie por 3-2, sino el MVP de la temporada regular. Joel Embiid quién sumó 33 puntos, 7 rebotes, 4 tapones y 3 asistencias. Otro que sigue agarrando ritmo es el joven Tyrese Maxey, quién sumó 30 puntos y 7 rebotes para los Sixers.

En el conjunto de Boston, que alterna buenos partidos con actuaciones regulares, las individualidades no podrán salvarlos. La combinación Jayson Tatum (36) y Jaylen Brown (24) sumó 60 puntos en conjunto, pero el equipo dirigido por Joe Mazzulla deberá elevar el nivel de las piezas, más que competentes, que los rodean para poder revertir la serie.

Los próximos encuentros de la conferencia

Phidadelphia Sixer vs Boston Celtic (serie 3 a 2 a favor del local) a las 20.30 hs

Phoenix Suns vs Denver Nuggest (serie 3 a 2 a favor del visitante) a las 23 hs

Fuente: Olé