Miguel Borja y el impacto que tuvo su gol en el superclásico

El grito de gol que entonaron las más de 83 mil personas que llenaron el Monumental y también una pelea en casi medio centenar de personas por la mitad de la cancha. Luego de varias intermitencias en su rendimiento, su penal había besado la red y River iba a ganar el superclásico después de un año de dos derrotas ante el rival de toda la vida. Es el gol más importante de su carrera junto con el que hizo en la final de la Libertadores 2016 con Atlético Nacional.

La venta de la remera en su festejo de gol

La gloria podrá ser para Dios, como dice su remera que ya se vende en Mercado Libre a un precio cercano a los $4.000 y es furor al estilo de la de Ici c’est Paris de Messi, pero el domingo fue toda para él. Mientras estaba en su mundo festejando el gol agónico contra Boca cuando atrás suyo se armaba una batalla campal, Miguel Borja se estaba dando cuenta de que la varita lo había tocado.

La adaptación a River

Bienvenidos al Mundo Borja, entonces. Uno en el que se vive diferente, con más tranquilidad, paciencia porque las cosas llegarán y mucha fe, pero no por eso menos trabajo y disciplina: consciente de que necesitaba un extra para ponerse a la par del grupo desde lo físico cuando llegó de Colombia, realizaba un segundo turno con un profe después de los entrenamientos en el Camp.

Un mundo en el que puede haber algunas cosas ajenas a lo cotidiano (por ejemplo, el rezo de rodillas antes de ingresar al campo), pero en el que la palabra conformismo no figura en el diccionario: con la llegada de Salomón Rondón y la presencia de Lucas Beltrán como delantero titular, Borja quedó relegado durante una buena parte del semestre al tercer lugar en la puja, cosa que lo llevó a sumarle horas a su entrenamiento y a intentar aprovechar mejor los minutos en cancha (suma 724’ en 16 encuentros; en la mitad fue titular).

Todo eso mientras intenta ganarse al hincha desde lo futbolístico. Sin ser un 9 que se una tanto al circuito de juego, los 14 goles que gritó con esta camiseta se dieron fundamentalmente por su oportunismo dentro del área, pero aún así todavía se encuentran opiniones divididas sobre él: simpático por el Colibrí y su permanente sonrisa, aún adeuda la materia de integrarse más al equipo y no ser simplemente un finalizador.

La situación contractual

Algo que es tan cierto que lo está mejorando como que su elevado precio de transferencia (8,6 millones de dólares) lo exige. Con una cláusula de rescisión decreciente (u$s 10 millones hasta el 31 de diciembre del 2023, u$s 8 millones hasta el final de 2024 y u$s 4 millones hasta el último día de 2025), no sería extraño que en el futuro River acepte negociarlo si algún club está dispuesto a abonar algo similar.

Cosas que en el Mundo Borja están, pero que quedaron un poco a un costado por la alegría del domingo. Por ese gol que nunca olvidará y que no tiene nada de casualidad: esa serenidad con la que pateó el penal se explica desde el lado de su modo de vivir la vida y de que se queda practicando desde los 12 pasos después de los entrenamientos. “La agarró Miguel por personalidad y porque lo sabe hacer. Había poco que acotar con él en campo”, contó Demichelis sobre la situación, que se dio después de la masterclass de la distracción a los de Boca con Palavecino.

