Dos claves para evitar envejecer a causa del estrés

El estrés, que se caracteriza por ser un estado de tensión física y emocional, se asocia en distintas investigaciones científicas a un deterioro progresivo del estado de salud.



“En pequeños episodios, el estrés puede ser positivo, como cuando ayuda a evitar el peligro. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar la salud”, explican los expertos.

La falta de descanso, así como la alimentación, entre otros factores, tienen mucho que ver en la aparición de arrugas y líneas de expresión. Para cuidar la piel del rostro, es importante tener algunos hábitos saludables de vida que ayudan a minimizar o retrasar este proceso.

Un trabajo que se publica en la revista Cell Metabolism ofrece indicios de que las situaciones estresantes para el organismo, como someterse a una cirugía o vivir un embarazo, aceleran el ritmo de envejecimiento. La buena noticia es que ese daño extra se revierte, en muchos casos, en cuestión de días o meses cuando la causa que lo provocó desaparece.

La voz de la ciencia sobre el proceso del envejecimiento



Para estudiar la forma en que fluctúa el envejecimiento, un equipo internacional de científicos de algunas de las instituciones más prestigiosas del planeta utilizó lo que se conoce como relojes de metilación del ADN para medir los cambios en la edad biológica de humanos y ratones sometidos a situaciones estresantes. Estos medidores del envejecimiento biológico observan cómo se van acumulando pequeñas moléculas en el ADN y cambian la forma en que se expresan los genes, la base de lo que se conoce como epigenética.

“A medida que aumenta la población mundial de adultos mayores, es esencial comprender las disparidades en la salud relacionadas con la edad. Los cambios en el sistema inmunitario relacionados con el paso de los años juegan un papel fundamental en el deterioro de la salud”, señaló el autor principal del estudio.



Para llevar a cabo la investigación, los expertos consultaron y compararon varios datos de estudio de salud y jubilación de la Universidad de Michigan y a su vez analizaron las respuestas de 5.744 adultos mayores de 50 años, para calcular la exposición a diversas formas de estrés social.

El grupo experimental respondió un cuestionario sobre las experiencias que habían tenido con el estrés social, incluidos los eventos estresantes de la vida, el estrés crónico, la vida cotidiana y la discriminación. Después de esto, llevaron a cabo un análisis de sangre a través de citometría de flujo, una técnica de laboratorio que cuenta y clasifica las células sanguíneas a medida que pasan una por una en una corriente estrecha frente a un láser.



Como resultado de la investigación, se encontró que las personas con puntajes de estrés más altos tenían perfiles inmunológicos que parecían mayores, al igual que con porcentajes más bajos de combatientes frescos de enfermedades y porcentajes más altos de glóbulos blancos desgastados.

Cómo detener el envejecimiento por estrés

Aprender a decir que no es clave para aprender a manejar el estrés, porque en algunas ocasiones el estrés viene de realizar demasiados compromisos. Es importante aprender a poner límites y rechazar tareas. Sobre esa misma línea es clave alejarse de aquellas situaciones o personas que pueden causar estrés.

Entender que hay cosas que pueden cambiarse. Algunas situaciones no pueden modificarse como manejar en horas pico. Lo recomendable es buscar alternativas como escuchar música para evitar o manejar el estrés mientras se experimenta dicha situación.

Ejercitarse es una opción para manejar el estrés. Al hacer ejercicio, el cerebro libera químicos que hacen sentir bien. También puede ayudar con la energía reprimida o su frustración.

Hacer algo que cause placer. Encontrar actividades que ayuden a disfrutar del tiempo, como leer, escuchar música o ver una película. También se puede salir a algún lugar, ya sea solo o con amigos.