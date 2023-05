La defensa de Sebastián Villa, el jugador de Boca acusado por violencia de género por su expareja, Daniela Cortés, llamó a declarar este martes a una psicóloga que evaluó a la denunciante días atrás en Colombia.

Agustina Santamaría, perito psicológica citada por la defensa de Sebastián Villa, explicó que Daniela Cortés tiene una "personalidad neurótica con rasgos histriónicos, pues pone afuera los conflictos internos", informó el sitio Diario Popular.



Cortés "tiene estructura infantil y narcisista, y es afín a establecer vínculos superficiales y poco duraderos por no poder reconocer las necesidades del otro", aseguró la perito que visitó a la joven en Medellín, Colombia, entre el 24 y 25 de abril pasado.

Por otra parte, la denunciante "tiene un buen nivel intelectual, tiene recursos para poder responder necesidades del ambiente y tiene sentido común y de realidad, no presenta alucinaciones ni discurso alterado", agregó la perito presentada por la defensa.

Villa, de 26 años, fue denunciado por violencia de género en 2020 a raíz de un sangriento ataque que Cortés mostró en Instagram y ante la justicia argentina. Luego la modelo regresó a Medellín y el jugador de Boca se quedó en Buenos Aires.

Santamaría no confirmó ni negó que haya ocurrido el episodio de violencia de género el 27 de abril del 2020 en la casa que compartían Sebastián Villa y su expareja en el barrio privado Saint Thomas de Canning, en el sur del Conurbano bonaerense.

Lo que sí pudo determinar la perito fue que la modelo "actúa de manera impulsiva" frente a un rechazo, lo que contribuye a cementar el argumento de la defensa sobre el altercado entre ella y Villa cuando el jugador de Boca quiso poner fin a la convivencia.

"Sí tiene tendencia a tomar elementos descontextualizados y en base a eso hacer algún tipo de juicio y la lleva a conclusiones erróneas", señaló Santamaría.

Cortés llevó a juicio a Villa por el delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas", pero el jugador también está involucrado en una causa por abuso sexual por el que fue denunciado en junio del 2021.

El audio y los videos que Sebastián Villa presentó en el juicio en su contra



El futbolista de Boca declaró en el proceso que se inició luego de que su ex pareja lo denunciara por lesiones y amenazas en 2020. En las próximas semanas se conocerá el veredicto.

Sebastián Villa declaró esta semana en el juicio por violencia de género en el que su expareja, Daniela Cortés, lo denunció por lesiones y amenazas en 2020. Los abogados defensores presentaron videos y un audio que buscan probar la inocencia del colombiano y, además, presentarlo a él como víctima de violencia.

En los videos, Villa y Cortés aparecen discutiendo, y el jugador de Boca afirma que ya no quiere estar con su entonces pareja: “No me deja salir, ya lo nuestro terminó, ya no me deja salir”, se lo escucha decir. Asimismo, en otra grabación la mujer le dice que es un “estúpido” luego de que él menciona que ya no la quiere. Acto seguido, Villa señala a la cámara y declara: “Mira cómo me pega”.