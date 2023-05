Manzur resiste a bajar su candidatura y quiere dar pelea en la Justicia

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que puso en pausa la elección de gobernador y vice en Tucumán desató un sismo político y puso la candidatura de Juan Manzur entre las cuerdas.

Horas después de que tomara estado público la cautelar judicial, el oficialismo tucumano tuvo una extensa cumbre en el edificio de la Legislatura. Hasta allí llegó Juan Manzur con una idea firme, “No hay que ceder. Tenemos que resistir este fallo”, expresó el mandatario apenas ingresó al tercer piso del palacio legislativo.

El gobernador quiso mover las fichas con velocidad, reclamó la sanción de una ley, mediante la cual se habilitaba a continuar con las elecciones previstas para el domingo que viene. Para eso, era necesario que el vicegobernador Osvaldo Jaldo convocara a una sesión extraordinaria en menos de 24 horas. Pero la propuesta de Manzur no convenció a su compañero de fórmula, quién decidió acatar el fallo.

Horas tensas y de definiciones

Conmocionados por la noticia, algunos referentes del oficialismo asistieron con urgencia al cónclave que se llevaba a cabo en el tercer piso legislativo. De la cumbre participaron el fiscal de Estado, Federico Nazur; la apoderada del PJ, Ana Escobedo; el presidente del Concejo Deliberante de Capital, Fernando Juri; el intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros y un puñado de legisladores afines al jaldismo.

Durante la reunión, los dirigentes le sugirieron al ex jefe de Gabinete que bajase su candidatura a vice gobernador. “Voy a dar la batalla en la Justicia”, respondió Manzur.

Los referentes oficialistas insistían en que lo mejor era no continuar con la vía judicial, porque se corría el riesgo de judicializar los comicios. El eje de la discusión estuvo centrada en los pasos que dará Manzur. El oficialismo no quiere más sorpresas y quiere llegar a los comicios con una fórmula renovada. Si el gobernador renuncia a su postulación, se acaba el punto de conflicto. Si no lo hace, condenará a su espacio a pagar los costos políticos de su postura, argumentaron algunos legisladores al salir de la cumbre. Además, varios de ellos están convencidos de que el titular del Poder Ejecutivo sabía que esta decisión de la Corte se avecinaba. “Hasta puso en juego su propio futuro político, porque si se mantiene firme, no tendrá tiempo para llegar a una eventual pelea por candidaturas a nivel nacional”, sintetizó un jaldista.

Finalmente, primó la decisión del vicegobernador y llegada la noche del lunes rompió el silencio y expresó: “Como hombre de la democracia y respetuoso de la división de poderes, vamos a acatar el fallo de la Corte”. “Entendemos que este fallo es inoportuno, porque faltan cuatro días para la elección. No lo compartimos para nada pero sí lo respetamos y acatamos”, sostuvo el vicegobernador.

Luego completó: “No hay dudas que este es el accionar de Juntos por el Cambio, de Roberto Sánchez y Germán Alfaro (integran la fórmula a la gobernación), porque están perdiendo por una gran diferencia en la provincia”.

En simultáneo, la Junta Electoral dispuso que se suspenda la elección del domingo en todas las categorías. En un momento se había especulado con que el domingo se votará a intendentes, concejales y legisladores provinciales pero no a gobernador.

Manos libres y danza de nombres

En sectores del oficialismo tucumano entienden que ahora Jaldo debería tener las manos libres para elegir a su candidato a vicegobernador. Una opción que se escuchó este martes era que el candidato fuera el senador Pablo Yedlin, hombre del riñón de Manzur. En caso de que eso ocurriera, Yedlin dejaría libre su banca en el Senado (su suplente es justamente el actual gobernador).

Pero para sectores del peronismo de Tucumán Yedlin no sería una opción. Tampoco la diputada Rossana Chahla, quien ahora es candidata para pelear por la capital provincial. Según versiones, el candidato a vice de Jaldo sería el legislador Sergio Mansilla. En la danza de posibles postulantes también se sugirió la postulación del actual diputado Carlos Cisneros.

Para el actual gobernador el fallo es un durísimo revés que pone en duda su horizonte político. Su ambición nunca estuvo puesta en ser senador de la Nación. Mientras tanto, de forma inesperada el fallo de la Corte Suprema, disolvió la "unidad" y reavivó la interna entre jaldistas y manzuristas. Un nuevo capítulo se escribirá en los días venideros.

