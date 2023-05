La CGT, el líder camionero Hugo Moyano y el referente de Juntos por el Cambio (JxC) y ex senador nacional por ese espacio, Esteban Bullrich, analizarán este miércoles "los 12 puntos de acuerdo para lograr un amplio consenso nacional y emerger de la grieta" impulsados por el ex ministro macrista.

El encuentro se realizará desde las 11 en la sede nacional de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), que lidera el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez.



La CGT recibirá al ex ministro de Educación del gobierno de Mauricio Macri para analizar "puntos de acuerdo a fin de emerger de la actual crisis económica, política y social", informaron este martes las fuentes gremiales.

Bullrich propuso cerrar esa grieta con "12 puntos del Nuevo Acuerdo para la Concordia Nacional" para el crecimiento, lo que coincide con el último documento de la central.

En ese escrito, la central obrera que colideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano reclamó "un gran consenso político, económico y social", por lo que en la sede de la Uocra la llamada mesa chica de la central sindical y Moyano recibirán a Bullrich.

Según los voceros gremiales, participarán también en el encuentro Andrés Rodríguez, Jorge Sola, José Luis Lingeri y Armando Cavalieri, entre otros dirigentes gremiales.

Bullrich había señalado al presentar hace una semana ese documento que "la democracia exige acuerdos y, para ello, hay que ceder, porque si se pretende empujar un cambio duradero y lo único que se hace es imponer y nunca escuchar, nunca se logrará".

Esos 12 puntos presentados por el ex legislador y que este miércoles serán analizados en la Uocra con la CGT y Moyano contemplan "defender y valorar la Constitución y sus instituciones republicanas; posicionar la estabilidad macroeconómica como norte de todas las decisiones; reformar el Estado, buscando austeridad y eliminación de privilegios; promover las exportaciones como medio de progreso y bienestar y fomentar el desarrollo y las inversiones con un régimen laboral que facilite la creación de empleo privado".

También implementar "el sistema de boleta única para evitar cualquier sistema que altere la voluntad del elector; crear una política de seguridad que combata el narcotráfico; actualizar las políticas educativas para generar el capital humano que demanda el siglo XXI; promover a los pequeños productores, las Pymes y el emprendedurismo; transformar al país en una potencia energética mundial y generar un sistema impositivo federal para el desarrollo privado y un plan de capacitación público-privado para el trabajo".

La CGT advirtió en su último documento "Estamos a tiempo" que el país y la sociedad atraviesan "una compleja crisis económica y social", y solicitó alcanzar "un gran consenso político, económico y social" para promover "el desarrollo, la producción y el trabajo como instrumentos hacia un horizonte de crecimiento con plena justicia social".

Esteban Bullrich presentó su propuesta para un "gran acuerdo nacional"

El exsenador de Juntos por el Cambio realizó una autocrítica en nombre de la dirigencia política al destacar que "la maldita grieta no es más real que los miles de puntos de encuentro que tuvimos y seguiremos teniendo".

El exsenador Esteban Bullrich presentó su propuesta de un gran acuerdo nacional de "12 puntos básicos inamovibles", del acto participaron dirigentes oficialistas y opositores.

"Creo que lo que nos une es más fuerte de lo que nos separa. Esta maldita grieta que tanto daño nos ha hecho no es más real que los miles de puntos de encuentro que tuvimos y seguiremos teniendo. Quise poner el foco en las cosas de donde podemos hacer fuerza para salir adelante", dijo Bullrich durante un acto en la ciudad bonaerense de San Nicolás, que congregó a dirigentes de la oposición y del oficialismo.