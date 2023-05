"Este fallo devuelve la institucionalidad", dijo Roberto Toledo

José Roberto Toledo es uno de los abogados que representó a Germán Alfaro ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la presentación de la cautelar sobre la candidatura de Juan Manzur, cuyo fallo suspende las elecciones del domingo.

Tras conocerse la novedad este martes por la tarde, el abogado afirmó, "este fallo devuelve la institucionalidad y pone coto al avance impune de un poder feudal. Es simplemente restablecer la vigencia de la ley, de la Constitución y de la institucionalidad".

El letrado consideró que la determinación de la CSJN, que lleva las firmas de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, se ha hecho de forma tajante. “Lo ha hecho de manera enérgica, tal vez poco tarde ante la inminencia de las elecciones, pero su significación política es tremenda”, dijo a La Gaceta.

Toledo interpretó que el fallo “ha abierto una ventana para todos aquellos que desconfiaban y no tenían esperanza de que pueda haber un cambio institucional, de que el país no tenía salida y que la provincia estaba absolutamente alambrada”. “Hemos demostrado con esto de que es posible es cuando se tiene convicciones, cuando se tiene decisión, cuando se tiene voluntad y cuando se lucha en consecuencia institucionalidad”.

"No es un triunfo personal de nadie, hay miles de tucumanos y de argentinos que desean vivir en una república decente, con sujeción a la ley. En una república donde no haya trampas, donde no haya leyes electorales tramposas, donde no haya voluntades, donde no haya sistema clientelar ni prebendarios y, sobre todo, en una república en la que haya una Justicia independiente. Ha quedado demostrado que eso en Tucumán no existe", afirmó.