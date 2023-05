"Cuando un gobierno se perpetúa en el poder, pasa esto", afirmó Sánchez

Roberto Sánchez dio sus primeras impresiones tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de suspender las elecciones en Tucumán.

"Esto se inicia cuando Germán Alfaro, a sabiendas de que el actual gobernador estaba yendo contra la Constitución con su candidatura, hizo la presentación. Creo que la Corte Suprema entiende esto y por eso suspendió las elecciones hasta analizar el tema y dar un veredicto", afirmó el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio.

"Hay otras presentaciones que violentan la Constitución. Las elecciones deben ser en el mes de agosto y la llevaron para mayo. Han adelantado tres meses para despegarse de las elecciones nacionales", siguió.

¿Se votará el domingo?

"Esperamos que las elecciones se desarrollen este domingo para las otras categorías como intendentes, concejales, legisladores y delegados comunales. No estamos de acuerdo con la suspensión total de los comicios y vamos a hacer un planteo formal"

"Todos quieren que las elecciones sean el domingo. Al menos con los candidatos que hablé"

La consecuencia de buscar el poder absoluto

"Cuando un gobierno se perpetúa en el poder, pasa esto. Se cree impune, dueño del poder, avasallan con todo, con el control de la Legislatura, de la Seguridad, de la Justicia, de la Junta Electoral. Ese abuso de poder hoy tiene un freno por parte de la justicia nacional. Si no se hubiera violentado la Constitución, no estaríamos pasando por este mal momento"

"Manzur quería reformar la Constitución para seguir en el poder, no pudo. Esa pelea fuerte con Jaldo aún tiene internas, esas heridas no se han curado y con este fallo se van a volver a abrir. Manzur no va a estar en la fórmula y la interna va a seguir"

