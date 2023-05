La huelga de guionistas afecta ahora a "Stranger Things"

Los planes para el rodaje de la quinta y última temporada de "Stranger Things" quedaron suspendidos debido a la huelga de guionistas.

Matt y Ross Duffer —conocidos como los hermanos Duffer, y creadores y productores ejecutivos de la serie— tuitearon este fin de semana una declaración en la cuenta verificada de Twitter de los guionistas de "Stranger Things".

"Aquí los Duffer. La escritura (de guiones) no se detiene cuando comienza el rodaje", se lee en el tuit. "Si bien estamos emocionados de comenzar la producción con nuestro increíble elenco y equipo, no es posible hacerlo durante esta huelga", escribieron. "Esperamos que se llegue a un acuerdo justo pronto para que todos podamos volver al trabajo. Hasta entonces, cambio y fuera", añadieron en su mensaje.

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) empezó una huelga el pasado 2 de mayo en un esfuerzo por conseguir mejores compensaciones y otras concesiones de parte de los estudios y las compañías de streaming.

Una huelga de guionistas en Hollywood para los programas en directo

Hollywood está en huelga. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) comenzaron este martes un paro de duración indefinida. Afectará principalmente a las emisiones en directo y, en particular, a los programas nocturnos. Al no contar con profesionales que puedan hacer los guiones, el espacio de Jimmy Fallon, en la NBC; el de Jimmy Kimmel, en ABC, o el de Stephen Colbert en CBS, emitirán repeticiones. Según Variety, también ha cesado la producción en vivo de Real Time with Bill Maher y This Week Tonight, de HBO.

Los guionistas no solo quieren salarios más altos y jornadas más cortas, sino que se regulen aspectos como su capacidad para trabajar en diferentes producciones, los derechos de autor que cobran cuando sus obras se emiten en streaming o el uso de la inteligencia artificial en el proceso de escribir un guion. Informa Colpisa que el presupuesto para series de televisión ha crecido un 50 % en la última década, mientras que el salario promedio de los guionistas ha disminuido un 4 %.

No se vislumbra el final de la huelga de guionistas

Es un guión sin final. Desde que el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) se declaró en huelga el martes, al no llegar a un acuerdo con los grandes estudios, todos ellos representados por la Alianza de Productores Cinematográficos y Televisivos, las dos partes se encuentran en un punto muerto absoluto.

Me han dicho que no prosiguieron las negociaciones desde que empezó la huelga y que actualmente no hay sesiones de negociación previstas. Cuando este miércoles por la noche pregunté a un ejecutivo de un estudio cuándo esperan que se reanuden las conversaciones, la persona respondió: "Ni idea, ni idea".

"No hay forma de saberlo", añadió el ejecutivo.

Ambas partes han clavado sus talones en la arena sobre un pequeño número de cuestiones significativas, y ninguna de las partes está dispuesta a ceder por el momento. Después de todo, es imposible llegar a un acuerdo hasta que una condición no negociable para una de las partes se convierte en negociable.