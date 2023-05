“Ahora sí, volviendo”, escribió Jorge Rial este martes por la mañana en sus redes sociales anunciando que ya volvería hacia Buenos Aires desde Bogotá (Colombia), luego de haber sufrido un infarto. Su médico personal, Guillermo Capuya, había adelantado que regresaría a la Argentina en un avión sanitario para la tranquilidad de los profesionales que lo atendieron y también por la del paciente, pero lo cierto es que con el correr de los días y gracias a su buena evolución, el periodista ya pudo tomar la decisión de volver en un vuelo de línea.

El conductor de Argenzuela, por C5N y Radio 10, lo comunicó a través de un posteo en sus Historias de Instagram. Allí, publicó una selfie en la que está levantando dos de sus dedos y sonríe a cámara. Además, compartió su ubicación: al momento de la foto, todavía estaba en la Clínica del Country de Bogotá, el instituto médico en el que fue internado de urgencia el pasado 29 de abril. Y acompañó el posteo con la canción “Quelque chose de Tennessee”, de Johnny Hallyday.

Regresa a Buenos Aires entonces para reencontrarse con sus hijas Rocío y Morena, quienes habían viajado de urgencia hacia Colombia apenas se enteraron de la descompensación cardíaca que tuvo el periodista durante sus vacaciones. “Papá, te amo”, había escrito Morena en sus redes sociales junto a una foto de su mano con la de su padre en la sala de terapia intensiva, en donde estuvo internado hasta hace poco días, cuando fue derivado a una habitación común hasta que los profesionales determinaran el alta y el traslado a la Argentina.

Horas antes del alta médica de la clínica de Colombia, el periodista había adelantado que faltaba cada vez menos para regresar a Buenos Aires. “Ya dado de alta. Próximo paso, la vuelta a casa”, escribió el lunes junto a otra selfie, y en esa oportunidad sonó de fondo “En la ciudad de la furia”, de Soda Stereo.

Su primer posteo desde el infarto, Jorge Rial se lo dedicó al equipo médico que lo atendió en Colombia, con Capuya a la cabeza. “Gracias a todos estos profesionales de la salud colombiana hoy les estoy escribiendo después de un susto enorme. Por suerte estos ángeles estaban en el lugar indicado e hicieron todo lo posible para mantenerme con vida. Pero sobre todo agradezco la sensibilidad de cada uno. Fueron cariñosos, amables y muy humanos”, aseguró en un texto que escribió a flor de piel.

Allí, agradeció a los profesionales de la Clínica del Country, la entidad de la ciudad de Bogotá donde lo atendieron. Y a la doctora Carolina Guarín Villabón, que estuvo en todos los detalles”, puntualizó. “Después les voy a contar de Omar, mi ángel de la guarda que no me dejo ir. En este momento solo escribo en medio de un torbellino de emociones para recordar todos los nombres. Pero cada uno tiene un lugar en mi corazón”, continuó.

Campo de batalla

Una vez que abandonó la sala de terapia intensiva, Jorge también se expresó en sus redes sociales: compartió una foto de la habitación en la que fue atendido y escribió un emotivo texto. “Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuándo, ni cómo, ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dio otra oportunidad”, escribió días atrás.

“A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida”, agregó el periodista.

En su regreso al país, Guillermo Capuya habló con Teleshow y brindó los detalles de la salud del conductor, quien, por su parte, contará en primera persona sus vivencias. De acuerdo a su relato, fue el propio Rial quien le envió un mensaje de texto contándole que “se había sentido mal, que estaba en la clínica y que le iban a hacer unos estudios” en las arterias del corazón, puntualmente, una cinecoronariagrafía.

Luego, serían los médicos de la clínica de Colombia quienes hablarían directamente con el médico: “Mire, tuvo un problema, se complicó, va a la sala de hemodinamia de urgencia”, le dijeron. Entonces, decidió viajar para asistirlo. Mientras tanto, a Rial le colocaron un stent, lo que derivó en una notable mejoría par el paciente. “Estuvo muy grave, pero lo pudo superar”, aseguró Capuya.