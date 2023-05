Jey Mammon irá a la Justicia y demandará a quienes lo acusaron

El conductor Jey Mammon anunció que acudirá a la Justicia por la causa que prescribió en la que lo acusaron por un presunto abuso sexual contra Lucas Benvenuto, quien había asegurado que tenía 14 años cuando Mammon aprovechó de su situación de vulnerabilidad.

“Las personas que hayan mentido tienen que responder”, aseguró el también músico, quien quedó en el centro de la polémica desde mediados de marzo.

“Hace rato que hago vida normal. No hay un nuevo Jey Mammon, soy el mismo de siempre”, dijo el conductor que fue apartado de La peña de Morfi cuando se revelaron la denuncia.

Se trata de una nueva aparición de Jey, quien al principio mantuvo cierto hermetismo y luego comenzó a dar entrevistas hasta que se fue a España para alejarse unos días del escándalo.

Las declaraciones de Jey Mammon de regreso a la Argentina

Ya en suelo argentino desde hace tiempo, este lunes fue consultado por el Matías Vázquez, el notero de A la Tarde (América). “Seguramente que vamos a volver. No sé adónde, pero vamos a volver a la tele”, le respondió Mammon a una de sus preguntas, de modo que dejó en claro una vez más que quiere volver a la pantalla chica.

“Sigo igual que siempre, sigo pensando lo mismo de siempre. No sé cuál es el cambio que se ve. Primero fue como una patada en la cabeza, te tenés que levantar, eso puede ser lo que se vea. Pero sigo siendo el mismo porque los 'no hechos' siguen siendo 'los no hechos', así que no cambia nada”, afirmó.

“Uno por ahí se siente más sólido porque está de pie, nada más. Pero sigo siendo el mismo y las circunstancias siguen siendo las mismas. No tengo ganas de hablar prácticamente de nada. No soy muy de anticipar lo que va a pasar tampoco. No me gusta hacer shows, nunca me gustó hacer circo”, agregó.

“Nunca me gustó hacer circo de nada, entonces de las cosas serias menos. Cuando suceda lo que tenga que suceder me sentaré a hablar. No me gusta decir: ‘Va a pasar esto’. Cuando pase, se enterarán. Mientras tanto pueden hablar con los abogados y ellos le van a contar lo que sucede”, comenzó sobre las acciones legales que tomará en el asunto.

Luego, apuntó contra Lucas y algunos periodistas: “Todas las personas que hayan mentido y se hayan subido o se hayan hecho dueñas de una mentira, tienen que responder frente a esta mentira”.

Y siguió: “Esa solidez es porque yo me siento seguro. Pasa que cuando recibís el chutazo o el bombazo es muy difícil, es muy duro. Sobre todo cuando se suben a esa mentira, entonces te sentís avasallado. Hay gente que se dedica a eso, que no soy yo, que están trabajando sobre eso y a ellos tienen que ir a preguntarles”.

Para desmentir algunas de las cosas que se dijeron sobre él, Mammon negó haber estado "recluido ni escondido” ni que se fue a España para escaparse, sino que se fue de “vacaciones”.

“Cada uno que haga la lectura que le parezca de los hechos e, incluso, de los no hechos. Pero después viene la parte judicial. Hay cosas que se dirimen en espacios que están hechos para eso. Esto se dirime en la Justicia”, puntualizó.