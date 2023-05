La vida de Fito Páez está en boca de todos a partir del estreno de El amor después del amor, la serie e Netflix que recorre sus primeros años de vida y también de su carrera musical.

Su relación amorosa con Fabiana Cantilo, el asesinato de su familia y la temprana muerte de su madre lograron captar la atención del público con mayor intensidad. Sin embargo, hubo un hecho de su infancia que parece haber sido soslayado.

La serie del gigante de la N va y viene en el tiempo y, a través de flashbacks se inmiscuye en la infancia de Paéz en Rosario. En uno de los episodios tiene lugar el relato implícito de cómo el niño Rodolfo habría sido abusado por Felipa, la empleada doméstica cama adentro de su hogar.

La historia de Fito Páez que pasa desapercibida. (Foto: gentileza Netflix)



El hecho se muestra de manera sugerida en la ficción y más adelante en la serie no vuelve a tratarse, ni el personaje parece estar afectado por la experiencia, lo cual llevó a que el público tampoco se detuviera en el abuso como uno de los momentos cruentos de la vida de Páez.

Esto resulta extraño no solo por ser un hecho clave para la vida de una persona, sino porque el personaje de Cantilo también admite haber sufrido abuso al decir que fue “tocada por la persona incorrecta en el momento incorrecto”, razón por la que no quiere tener relaciones sexuales con Páez.

Qué dijo Fito Páez sobre el abuso que sufrió en su infancia



Fue en una entrevista con Leila Guerriero para Gatopardo que el músico hizo referencia a este hecho de su infancia, aunque no lo concibe como algo traumático. Ante la pregunta de si compartía cama con su abuela, relató:

“Sí. No me trajo ningún problema erótico. Yo he tenido experiencias con Felipa, una chica que me criaba. Un día se puso en pedo y se me subió encima y me violó. En un sentido. Porque yo lo viví con mucha alegría”.

Fito Páez y sus palabras sobre la sexualidad en su infancia. (Foto: Télam)



“Siete, ocho años tendría. Es una situación que podría ser traumática para cualquier niño, porque es un chico violado. Pero yo tenía una intimidad de amor con ella. Por supuesto que pienso que podría ser una escena muy salvaje. Sin embargo, para mí fue un despertar erótico hermoso. Es algo muy serio el sexo. Hay algo que se revela cuando te sacás la camisa. Es ‘Ah, estábamos en un mundo civilizado, pero en bambalinas sucede esto’. Okey. A mí me gustan las bambalinas”.

“Ey!”: el disco que la serie de Fito Páez omite, pero que contiene tres hits fundamentales

La producción se centra en las obras del rosarino que fueron estrenadas desde los 1980 hasta 1992.

La figura de Fito Páez se revitalizó no solo a partir de su extensa gira por los 30 años de El amor después del amor, sino también por el reciente estreno de la serie homónima que fue estrenada en Netflix. Lanzada el 26 de abril, la producción nacional se convirtió rápidamente en lo más visto de la plataforma.

Enfocada en sus primeros años de vida y en su ascenso en el mundo de la música, la ficción repasa la carrera del rosarino desde sus inicios junto a Juan Carlos Baglietto hasta su llegada al Estadio Vélez para presentar el que luego sería el disco más vendido de la historia del rock nacional.

Si bien algunos álbumes tienen más protagonismo que otros en la serie, lo cierto es que desde el guion pasaron por alto el estreno de Ey!, el álbum que el rosarino estrenó en 1988 y cuenta con canciones como “Dame un talismán”, “Solo los chicos” y el hit “Polaroid de locura ordinaria”.

Este álbum fue el sucesor de Ciudad de pobres corazones, un disco que plasma en gran parte su etapa más oscura luego del asesinato de sus abuelas y tías, y también sería el anterior a Tercer mundo, con el que logra dar el salto y firmar con Warner.

Si bien la serie no pretende ser documental, sino una ficcionalización de los hechos basada en las memorias de Páez, sí resultó curioso que se haya repasado toda su discografía hasta 1992, incluso el álbum La la la, que hace en conjunto con Luis Alberto Spinetta, mientras que Ey! fue pasado por alto.

La reacción de Fabiana Cantilo ante la serie de Fito Páez

Fabiana es uno de los personajes clave de la serie, no solo porque fue pareja de Fito durante varios de los años retratados sino porque también fue una figura destacada del rock argentino. De todos modos, la cantante decidió hacer un descargo por redes sociales.

“Primera declaración sobre la serie. Además de hacerle coros a Fito y coros a Luis (Alberto Spinetta), tenía una vida y una carrera. Entre todo ese quilombo, ensayaba, componía, tenía bandas y grababa discos”, expresó.