Los principales dirigentes del PRO ratificaron este lunes la "unidad de Juntos por el Cambio (JxC)" y reiteraron la voluntad de "ampliar" la principal fuerza opositora, en una reunión que mantuvieron para bajar la tensión interna en la que analizaron el "escenario electoral" que dejaron las recientes elecciones y las que se realizarán el próximo domingo en cinco provincias.

La reunión se efectuó en el barrio porteño de Palermo y participaron el ex presidente Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la titular del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich, -ambos precandidatos presidenciales-; el actual jefe del partido macrista, Federico Angelini; el diputado Cristian Ritondo y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, entre otros.



Antes de ingresar a la reunión, Macri indicó a la prensa que "está todo muy bien" dentro del PRO y se refirió a los resultados de las elecciones del pasado domingo en La Rioja, Misiones y Jujuy. "No son representativas. Son provincias manejadas por sistemas feudales. Ya va a llegar la época de la libertad también para ellos", remarcó.

Las polémicas declaraciones del ex presidente generaron mucho repudio en el arco político. Uno de los primeros en cruzarlo fue el ministro Wado de Pedro.

Por su parte, Bullrich afirmó que "es bueno tener" a Macri para "consultarlo" pero que no le parece bien "pedirle un respaldo", e indicó: "Prefiero no hablar de ese tema. No me parece bien pedirle o no un respaldo al expresidente".

También señaló que el diputado de La Libertad Avanza Javier Milei "no quiere unirse a JxC", sino que "quiere su camino", y analizó su rol en los comicios del domingo: "En Jujuy y en Misiones sacó cero votos. No se presentó", aseguró.

En cambio, en La Rioja el candidato libertario Martín Menem salió en un lejano tercer puesto. Sin embargo, indicó que "el liberalismo es una de las fuentes de inspiración de la Constitución argentina" y que "el período de grandeza" del país se conformó "bajo ideas liberales".

Bullrich reiteró su apoyo al ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, como posible alcalde, pero también dijo que "no le gustan los cambios de lugar", en alusión a que el primo del expresidente Macri primero fue intendente, en tres oportunidades, del municipio bonaerense de Vicente López.

"Es una opinión de él. A mí me ofrecieron la provincia de Buenos Aires muchas veces. Yo nací y viví en la ciudad de Buenos Aires. Ahora voy a representar al país todo", apuntó la ex ministra.

Pese a que afirmó haber felicitado por teléfono al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por el triunfo en esa provincia de Carlos Sadir, la ex ministra de Seguridad cuestionó que Larreta, el senador y precandidato a intendente porteño Martín Lousteau y otros referentes de JxC hayan viajado a esa provincia.

"Esto de ir a cada triunfo...me parece que el triunfo es de cada uno de los lugares. Es muy importante dejarles el protagonismo", cuestionó Bullrich, quien es rival de Morales en la interna de JxC.

Otro de los que habló al llegar al cónclave fue Ritondo, quien dijo que el PRO "debe llegar con un candidato único" en la ciudad de Buenos Aires y descartó que esté en negociaciones por una precandidatura a gobernador bonaerense junto al diputado nacional Diego Santilli, ex vicejefe de Gobierno porteño.

"No creo que esa sea una alternativa. Los dos expresamos cosas distintas. Tenemos una mirada sobre la provincia distinta", apuntó.

El diputado amplió sus declaraciones al finalizar la reunión y afirmó que el PRO está concentrado "en las elecciones" del próximo domingo y el "lanzamiento en Córdoba", ya que, dijo, "cada una de las elecciones van a marcar cómo estamos en JxC".

Consultado por las declaraciones de Morales tras el triunfo del oficialismo jujeño, donde le dijo a Lousteau que iba ser el sucesor de Larreta en la jefatura de capitalina, afirmó que "no generaron malestar" y que forman parte del "juego democrático que va a seguir para adelante".

Mientras, Angelini sostuvo que "no hay ningún tipo de dudas de la unidad dentro del PRO y JxC" y señaló que Macri les pidió "que trabajemos unidos" ya que "el domingo se juegan cinco elecciones". Esos comicios serán en La Pampa, San Juan, Tucumán, Tierra del Fuego y Salta. "En algunas tenemos muchas chances de ganar y podemos darle fin al populismo", agregó.

También manifestó que dentro del partido amarillo están "de acuerdo con la ampliación" de JxC y manifestó que se deben "una charla con (el diputado liberal José Luis) Espert" para definir la inclusión del jefe de Avanza Libertad en la lista para las PASO. "Vamos a trabajar para que el PRO gane la Ciudad", aseguró al salir de la reunión que culminó cerca de las 19.30.