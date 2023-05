Atentado a Cristina Kirchner: los chats del apriete a la ex secretaria de Milman

En el marco de la investigación por el atentado a Cristina Kirchner, este lunes se conoció que Ivana Bohdziewicz, la ex secretaria de Gerardo Milman que involucró a Patricia Bullrich en el borrado de datos de su celular, sufrió un escandaloso apriete antes de declarar en la causa y en las últimas horas se conocieron los chats.

Tal cual se supo horas antes, la ex asistente de Milman recibió varios mensajes intimidatorios por parte de su ex compañera Carolina Gómez Mónaco justo antes de declarar por tercera vez. Atentado a Cristina Kirchner: las amenazas de Carolina Gómez Mónaco a Ivana Bohdziewicz

Atentado a Cristina Kirchner: las amenazas de Carolina Gómez Mónaco a Ivana Bohdziewicz

Carolina Gómez Mónaco (GM) - Ivi, perdón la hora, me mandó este audio Diego el abogado.

GM - ¿Qué pasó? ¿Te presentaste posta o está flasheando Diego? Yo quiero que me devuelvan el maldito teléfono. Avísame si te presentas que yo me presento con vos de una.

GM - Gorda llámame cuando puedas porfa.

Llamada perdida.

GM - Ivi, ¿Por qué no me respondes?

GM - Porfa, no me traiciones vos también. Yo siempre estuve con vos. No me dejes en banda.

GM - Hace rato pensaba en vos y por una cosa u otra no te escribía. Quería saber cómo andaba todo.

Avísame si queres en la semana nos juntamos un ratito.

Ivana Bohdziewicz (IB) - Buenas. Bien a mil. Dale en la semana nos juntamos.

GM - Dale, después avísame cuando vos puedas y tomamos algo.

GM - Se te extraña.

Llamada perdida.

IB - Gorda perdón. Estaba en una llamada. Ando con el cel explotado con unas cotizaciones que debo. A la tardecita te llamo.

GM - Dale, tranqui. Solo llamaba para ver cómo estabas. No hay apuro.

Atentado a Cristina Kirchner: le niegan la prisión domiciliaria a Nicolás Gabriel Carrizo

NIcolás Carrizo seguirá detenido por el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La Cámara Federal de Casación Penal denegó este martes la detención domiciliaria a Nicolás Gabriel Carrizo, procesado como partícipe secundario del atentado a Cristina Kirchner.

La Sala II del tribunal ratificó la medida dictada hace un mes y medio por la Cámara Federal porteña, que se opuso a la concesión del beneficio al señalado como líder de un grupo de supuestos vendedores de copos de nieve también procesados por el hecho registrado el 1 de septiembre último, informaron fuentes judiciales.

En la causa también están procesados con prisión preventiva Fernando Sabag Montiel -quien intentó gatillar contra la vicepresidenta a centímetros de su rostro- y Brenda Uliarte, ambos considerados presuntos autores del homicidio en grado de tentativa.



La defensa de Nicolás Carrizo había fundamentado el pedido de prisión domiciliaria en la necesidad de atender a sus hijos de 7 y 5 años de edad y bajo el argumento de que no había peligro de fuga porque carece de medios económicos como para sustraerse a la acción de la Justicia. Criticó además que la Sala I de la Cámara Federal hiciera referencia a la "trascendencia institucional" para justificar que Carrizo siga detenido y que al rechazar la detención domiciliaria no aclararon como podría entorpecer el avance de la investigación, que para la defensa ya está concluida.

Otra de las razones del pedido de detención domiciliaria fue que Nicolás Carrizo "presentaba problemas psicológicos agravados por la forma solitaria en la que cumple su detención como medida de resguardo hacia su persona".

Casación se remitió a la resolución apelada y recordó que Carrizo también es investigado en otra causa como presunto autor de falsificación de documentos públicos y que un informe social arrojó dudas sobre el tiempo que llevaba como pareja con la persona que aportaría el domicilio donde cumplir la medida.

La resolución que rechazó el recurso fue firmada por los camaristas Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Angela Ledesma, quien, sobre el argumento del contacto con los hijos, destacó que era "esporádico" cuando Carrizo estaba en libertad.