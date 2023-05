Robaron la réplica de la Copa del Mundo mientras era exhibida en Tucumán

Iván López logró adquirir una réplica exacta de la Copa del Mundo que ganó Argentina en Qatar. La trajo a la provincia de Tucumán con la idea de exhibirla y que los tucumanos pudieran apreciarla.

El pasado domingo, Iván fue invitado a ver el partido entre River y Boca en el Club Floresta, evento que organizó la peña Xeneize. Tras el juego, se descuidó unos minutos y la copa desapareció.

"Había mucha gente y estaba atento a la copa. Me fui al baño y cuando volví, ya no estaba más. Pensé que me estaban haciendo un chiste pero nunca más la encontré. Es lo peor que me pudo pasar porque es mi herramienta de trabajo, es como si me hubieran echado. Me siento muy triste, me arruinó", afirmó la víctima a Radio ATE.

"Por un descuido de cinco o diez minutos, perdí la copa. No puedo decir que me la robaron porque no tengo precisiones, no me gusta decir algo si no tengo pruebas. La copa desapareció", agregó.

"Era un éxito hasta el día de ayer. Esta provincia estaba encantadísima, nos había gustado mucho y pensaba en quedarme uno o dos días más", dijo.

Además, Iván confirmó que regresa a Buenos Aires y decidió no radicar la denuncia ya que le iba a tomar tiempo y los pasajes de regreso no podían ser cancelados.

"Una sola persona no va a manchar lo buena persona que son los tucumanos", cerró.

En el mercado internacional, una réplica del trofeo de la FIFA puede llegar a costar hasta 120.000 pesos argentinos.