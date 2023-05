Este lunes 8 de mayo Enrique Iglesias cumple 48 años. El artista lleva más de media vida dedicado a la música, pasión por la que decidió dejarlo todo y luchar por su sueño al otro lado del charco. No fue fácil, pues le seguía muy de cerca la gran sombra de su padre Julio Iglesias. Aún así, Enrique logró triunfar con una personalidad al cantar completamente diferente a la de su progenitor.

A pesar de que a día de hoy sus temas más conocidos están llenos de ritmos urbanos y modernos, lo cierto es que un día el cantante nos conquistó con baladas. ¿Recuerdas la vena más romántica de Enrique Iglesias?

Con sus 48 años este sigue levantando pasiones, enamorando a su público con su actitud. Pero los fans más veteranos seguro recuerdan que un día lo hizo con su romanticismo. Con motivo de su cumpleaños hoy recordamos las cuatro canciones más románticas del repertorio del cantante. ¿Cuál es tu favorita?

Loco

Esta canción, que compartió en un primer momento con el rey de la bachata, Romeo Santos, tuvo una versión muy especial con India Martínez que a día de hoy nos sigue robando el aliento.

Experiencia religiosa

«Subir al firmamento prendido de tu cuerpo es una experiencia religiosa«. ¿Cómo no íbamos a caer rendidas ante semejante forma de expresar los sentimientos? Ese chico del lunar que se nos presentaba artísticamente en el año 1995 con un disco en el que reinaban las baladas estaba apuntando con su música al centro de la diana: nuestro corazón. ¡Y vaya si nos dio!

Héroe

Es una de las canciones más recordadas de sus inicios. Por entonces el artista ya había comenzado a grabar sus discos pensando también en el público estadounidense, de manera que muchas de las canciones tenían su versión en español y en inglés.

Cuando me enamoro

Bien adentrados en el siglo XXI Enrique Iglesias comenzaba a probar nuevos sonidos, pero nunca dejaba de lado sus temas románticos. Para este se unió a otro de los grandes, Juan Luis Guerra, el cual aportaba su toque de merengue al tema.

El perdedor

Esta es una de sus baladas más exitosas. ¡Seguro que puedes seguir la letra!

No

No vayas presumiendo, no

Que me has robado el corazón

Y no me queda nada más

Sí

Prefiero ser el perdedor

Que te lo ha dado todo

Y no me queda nada más

– Lloro por ti

Otro ejemplo de que comenzaba a adentrarse en nuevos géneros sin perder esa esencia romántica. Lloro por ti lo compartió con dos de los grandes del reguetón, Wisin y Yandel. Una canción que ha sido cómplice de numerosas lágrimas por rupturas. No tenemos pruebas pero tampoco dudas.

Enrique Miguel Iglesias Preysler, su nombre completo, nació en Madrid el 8 de mayo de 1975, es un cantautor, productor discográfico y actor español. Es hijo del cantante Julio Iglesias y de Isabel Preysler.