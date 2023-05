¿Por qué para el ex director de árbitros de AFA no fue penal?

Darío Herrera quedó en el ojo de la tormenta luego del final del superclásico. La falta de coherencia entre el rigor disciplinario del primer tiempo y la permisividad del segundo lo dejaron muy expuesto. Y el penal y los expulsados del final terminaron por descontrolar el River-Boca en el Monumental. Y Miguel Scime, ex director de árbitros de AFA y asesor FIFA, tiró varios palitos para el juez.

Sus declaraciones

"No fue penal, ¿por qué no fue penal? En la subjetividad podemos pensar que sí o que no, eso es lícito, pero vamos a contextualizar por las reglas del juego es un deporte contacto y para que ese contacto se valorice como infracción tiene que tomar quién inicia el contacto, ¿Sandez o Solari? ¿Sandez que va a despejar o solari que viene corriendo? ¿Quién está más en línea directa al arco? Solari va corriendo al balón, ¿qué trata de hacer Sandez? Despejar. ¿Quién sigue corriendo y se lo leva por delante? Solari quiere llegar y se lo lleva puesto, inicia un contacto propio del fútbol. por dicha razón no es infracción en las reglas del juego", dijo Scime en TyC Sports.

"Para los árbitros lo ideal es que terminen los 22, pero después está el uso y dertecho de los jugadores de querer quedarse o no. El control del juego de Herrarra lo invierte desde el minuto cero y trata de ver si puede prevenir con amarilla, pasa que hay que tener equilibrio emocional, sabiendo que si empezás con la vara alta tenés que seguir teniéndola alta", agregó.

Scime se refiere a que Herrera en los primeros minutos amonestó a Aliendro, González Pirez y Pol Fernández, y en el primer tiempo siguió con Enzo Díaz, Varela y Figal, pero en el segundo evitó sacar la segunda amarilla en varias infracciones que lo merecían, empezando por una fuerte falta de Díaz a Villa sobre un lateral. "Tuvieron que ser expulsados Enzo Díaz, Milton Casco, el otro por el codazo (Varela) y el pisotón (Figal). Herrera no jugó bien, no estuvo a la altura", completó Scime.

Fuente: Olé