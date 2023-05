Efemérides del 8 de mayo. Como es costumbre, se conmemoran diversas fechas especiales en todo el mundo y también en Argentina, como el Día Internacional de la Cruz Roja. Por eso, te contamos cuáles son las efemérides más importantes del día.

Efemérides del 8 de mayo: ¿Qué se celebra hoy?

1527 - RÍO PARANÁ. El explorador y cartógrafo español Sebastián Gaboto navega por primera vez por el río Paraná, el segundo más largo de Sudamérica, cuyo curso pasa por Argentina, Brasil y Paraguay. Gaboto lo navegó hasta la desembocadura del río Paraguay.

1887 - PAPA LEÓN XIII. El papa León XIII corona en el Vaticano la imagen de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, cuya imagen se guarda en la basílica de la ciudad bonaerense homónima, a unos 60 kilómetros al oeste de Buenos Aires.

1922 - JORGE LUZ. Nace en la localidad bonaerense de Empalme San Vicente (actual Alejandro Korn) el actor, humorista e imitador Jorge Luz (Oscar Jorge Da Luz Borbón), de destacada trayectoria en cine, teatro y televisión. Ganó un premio Konex, entre otras distinciones. Protagonizó el popular programa cómico “La Tota y la Porota” junto a Jorge Porcel.

1945 - 2° GUERRA MUNDIAL. La Alemania nazi se rinde incondicionalmente en Berlín, con lo que se abre el camino hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial que había desatado al invadir Polonia, en septiembre de 1939. El conflicto concluyó en septiembre de 1945 luego de las rendiciones de Italia y Japón.

1970 - SAN MARTÍN. Se inaugura en Buenos Aires el Centro Cultural San Martín, sede de congresos, conferencias y actividades culturales. Su primer gran evento internacional fue la disputa de una de las semifinales del Campeonato Mundial de Ajedrez de 1971, en las que el maestro estadounidense Bobby Fischer venció a su par armenio Tigran Petrosian.

1977 - PEPE SÁNCHEZ. Nace en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca el ex basquetbolista Juan Ignacio Sánchez, popularmente conocido como Pepe Sánchez, campeón olímpico con la selección argentina en los juegos de Atenas 2004. Es el primer argentino en jugar en la liga de la Asociación Nacional de Basquetbol de Estados Unidos (NBA).

1979 - THE CURE. La banda británica The Cure, pionera del género new wave, publica en Londres "Three imaginary boys", su álbum debut. Con temas de este álbum y los de tres sencillos posteriores se conformó el disco Boys Don't Cry, con el que el grupo liderado por Robert Smith desembarcó en Estados Unidos.

1980 - VIRUS VIRUELA. En su sede de la ciudad suiza de Ginebra, la Organización Mundial de la Salud declara que se ha erradicado del planeta al virus de la Viruela, causante de la enfermedad que tenía una tasa de mortalidad del orden del 30% y superior al 50% en bebés y niños de tres a cinco años.

2012 - CARLOS LOISEAU. A la edad de 63 años muere en la ciudad bonaerense de Adrogué el dibujante e historietista Carlos Loiseau, más conocido por su nombre artístico de Caloi, creador del popular personaje Clemente, de la tira Clemente y Bartolo que publicaba el diario Clarín. Clemente llegó luego a la televisión, con un programa que fue transmitido por canal 13 y otras emisoras de televisión.

2023- CRUZ ROJA. Se celebra el Día Internacional de la Cruz Roja en conmemoración de la fecha de 1828 en la que nació su fundador, el empresario y activista suizo Henry Dunant.