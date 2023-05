El presidente Alberto Fernández felicitó este domingo a los gobernadores electos de La Rioja, Ricardo Quintela; de Misiones, Hugo Passalacqua; y de Jujuy, Carlos Sadir, luego de cerradas las elecciones en esas provincias.

"¡Felicitaciones querido gobernador Ricardo Quintela! Desde el Frente de Todos trabajaste incansablemente por nuestra maravillosa La Rioja y el pueblo te acompaña nuevamente", afirmó el Presidente en su cuenta de Twitter.



En el maco su visita a la provincia, este lunes, el mandatario agregó: "Mañana estaré allí para seguir trabajando por cada riojana y riojano, es una gran alegría seguir unidos".

"Felicito también a Carlos Sadir y Hugo Passalacqua tras sus victorias en Jujuy y Misiones respectivamente", escribió Alberto en esa red social y auguró: "Estoy seguro de que asumirán sus responsabilidades con gran compromiso y dedicación. Ha sido un gran día de ejercicio democrático en tres provincias de la Argentina".

Celebro también la victoria del @FrenteDeTodos con el intendente electo de la capital de esta provincia que tanto aprecio, @amolinalarioja, quien tiene todo mi apoyo para continuar trabajando por los intereses de las argentinas y argentinos que viven allí. — Alberto Fernández (@alferdez) May 8, 2023

La agenda de Alberto Fernández este lunes



Alberto Fernández recorrerá este lunes obras en la provincia de La Rioja, junto al gobernador local Ricardo Quintela y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, informaron fuentes oficiales.

El acto está pautado para las 12.30, donde el Presidente recorrerá las obras del distribuidor vial en Ruta Nacional 38 y Ruta Nacional 75, y del túnel del trayecto Las Padercitas–Dique Los Sauces, de la RN 75, en La Rioja.

Alberto Fernández recordó a Evita en el aniversario 104 de su nacimiento: "Su lucha vive"



El presidente homenajeó a la "abanderada de los humildes" con fragmentos de un discurso que dio en 1948 y llamó a "construir una Argentina justa, libre y soberana".

Tras cumplirse este domingo 104 años del nacimiento de Eva Perón, Alberto Fernández se expresó en Twitter para dedicarle unas palabras a la referente del peronismo: "La lucha de Evita vive en las gloriosas banderas que aún llevamos para construir una Argentina justa, libre y soberana", sostuvo.

De esta manera, el primer mandatario compartió una foto de la exprimera dama y la acompañó con fragmentos del discurso que dio en 1948 en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, donde inauguró obras de agua corriente, donde la 'abanderada de los humildes' manifestó que "es inconcebible que haya habido tan malos argentinos que no hayan pensado en su pueblo y en esta patria a la que hicieron grande nuestros próceres, mientras ellos trataron de hundirla, cosa que afortunadamente no lograron porque la Argentina es tan poderosa que supo surgir a pesar de la ignominia de esos malos hijos".



En este sentido, el jefe de Estado agregó más palabras de Evita: "Yo les pido, en nombre de los descamisados, que son lo más puro de la nacionalidad y en nombre del peronismo, una sola cosa: no olvidar el daño que han hecho esos malos argentinos. Yo, como buena argentina, no lo olvido".