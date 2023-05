La UTN se involucró para apoyar la candidatura de Fabián Soria

En una cena con más de mil personas presentes, los distintos estamentos de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Tucumán se manifestaron a favor de la candidatura de Fabián Soria como legislador por la sección Capital. El referente del espacio político “Involucrarnos” dio un emotivo discurso y recibió innumerables palabras de aliento junto a Rossana Chahla, candidata a intendenta de San Miguel de Tucumán por el Frente de Todos.

“Cuando asumimos en Obras y Servicios Públicos, las obras en Tucumán tenían un avance del 2% y en un año llevamos ese indicador al 40%. Esto lo hicimos con un equipo de trabajo que está compuesto en gran parte por jóvenes, con todas sus ganas, sueños y empuje. En los jóvenes está el futuro de la ciudad y eso lo tenemos bien en claro. Sabemos que no estamos igual que nuestras provincias vecinas, pero no nos olvidemos que durante cuatro años a Tucumán no le llegó nada en materia de obras desde Nación. Ahora estamos caminando a paso firme para alcanzar los objetivos trazados por la provincia”, expresó Soria ante un salón colmado.

Fabián Soria, ministro de Obras y Servicios Públicos de Tucumán y decano en uso de licencia de la UTN-FRT, estuvo acompañado por los principales referentes de su espacio político: Gerardo Alonso Amaya, candidato a concejal; Exequiel Soria, candidato a legislador; Roxana Díaz, subsecretaria de culto de Tucumán y candidata a legisladora; Alberto Moyano, candidato a concejal; entre otros candidatos y dirigentes. También acompañaron en el escenario personalidades destacadas y autoridades de la UTN.

“Obviamente estoy cansado, porque es arduo y muy agotador llevar las actividades de campaña en paralelo con las tareas del ministerio, pero la responsabilidad que asumí con los tucumanos es grande y no voy a descuidar ni un segundo lo que se me asignó”, manifestó Fabián Soria.

El candidato a legislador por el Partido de los Trabajadores (Lista N°004), agregó: “Es emocionante la alegría que tenemos los tecnológicos y más cuando nos reunimos todos juntos. Quiero aplaudirlos a todos ustedes por la caricia al alma que me están dando, por sumarse a esta utopía de llevar a la Legislatura, al Concejo Deliberante y a la Municipalidad los sueños de una ciudad mejor. Quiero agradecer a todos, a los docentes, no docentes, graduados y estudiantes que son el alma de la UTN. Sin ellos, la universidad no sería lo que es”.

Rossana Chahla, candidata a intendenta, llevó sus propuestas a la comunidad tecnológica y cerró la velada con un emotivo discurso: “veo en la ciudad lo mismo que ven los vecinos. Siento lo mismo que sienten ellos. Hay muchas ideas y muchas cosas para hacer. ¿Cómo no me voy a permitir soñar con la ciudad que todos queremos? Vamos a cambiar la ciudad entre todos, vamos a tener el orgullo de volver a decir que somos el jardín de la república. Como Fabián, yo me involucro por nuestra ciudad".