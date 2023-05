Conocé cuáles son los fraudes más comunes en el Hot Sale

El Hot Sale, uno de los eventos de descuentos para comprar online, ya recorrió más de una década en la Argentina y, como todos los rubros comerciales, se fue adaptando a los vaivenes y saltos de la economía. Comenzó para impulsar el comercio electrónico cuando aun era algo casi exclusivo de compradores jóvenes que buscaban productos de tecnología y buenos precios para pasajes y turismo.

La edición número 11 del Hot Sale se realizará del 8 al 10 de mayo con 959 marcas -de las cuales 97 participarán por primera vez- en categorías como electro y tecno; viajes; muebles, hogar y deco; indumentaria y calzado; deportes y fitness; supermercado; salud y belleza; motos y autos; bebés y niños; y servicios.

Cada vez ganan más espacio en el evento la venta de productos de uso cotidiano

Este 2023, en medio de una caída general del consumo, el Hot Sale sale con cerca de 1.000 marcas participantes y nuevas estrategias: las empresas intentarán captar la demanda de consumidores con poder adquisitivo en caída que buscan “empatarle” a la inflación.

La mayoría, estiman en el sector, buscará cuotas sin interés, cada vez más escasas en el mercado, y otros aprovecharán el evento para armar stock de productos de uso cotidiano: ropa, alimentos, bebidas y pañales podrían convertirse en las categorías más buscadas.

“Durante estas fechas de ofertas y promociones exclusivas, debido a la gran afluencia de compradores y el temor de que los productos se agoten rápidamente, los consumidores no suelen prestar atención a pequeños detalles que pueden marcar la diferencia entre sufrir un fraude o no. Además, muchos comercios no oficiales ofrecen sus propias ofertas y promociones que pueden parecer tentadoras, pero que en realidad pueden ser fraudulentas o resultar en la suplantación de identidad de otra empresa. Por lo tanto, se recomienda comprar sólo en sitios web oficiales y confiables para minimizar el riesgo de caer en engaños y estafas en línea” explicó en un comunicado Alejandro Botter, gerente de ingeniería de Check Point, empresa proveedora de soluciones en ciberseguridad.

A qué tener cuidado

“Es fundamental que los compradores estén alerta y tomen precauciones para evitar ser víctimas de estafas en línea”, destacó Botter. Con esta premisa, y para evitar que caigas en alguna de estas tretas fraudulentas, la firma brindó una lista de ciberdelitos de los que podrías ser víctima estos días: