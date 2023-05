Opinión (*) Todos trabajamos para Milei

Javier Milei, un hombre me metió dos hits de verano: la dolarización y la casta.

Antes que nada, vaya desde aquí una propuesta para todos los precandidatos presidenciales que aspiren a presentarse en octubre. Sería muy positivo que hagan un acuerdo y se comprometan públicamente, como política de Estado, a mantener en su cargo a la vocera presidencial Gabriela Cerruti. El sketch semanal que protagoniza frente a los periodistas, en el que explica lo bien que anda el país y lo bueno que es el gobierno, ya se ha transformado en un insumo esencial para los medios en general y para el humor político en particular. Su permanencia será eternamente agradecida por las audiencias que la disfrutan.

Dicho esto vamos a lo importante.

Un grupo de científicos del prestigioso MIT (Massachusetts Institute of Technology) informó esta semana que visualizaron el momento preciso en que una estrella de la Vía Láctea, es decir un sol como el nuestro, se expandió y se engulló literalmente a un planeta del tamaño de Júpiter que orbitaba a su alrededor. Lo curioso del fenómeno es que el proceso de expansión de la estrella y de deglución del planeta duró apenas 10 días. Es como si mañana lunes, el sol comenzara a hincharse y, entre martes y miércoles de la semana siguiente, terminara de comerse a la Tierra así como está, enterita y con todos nosotros adentro. Una verdadera tragedia que implicaría, entre otras cosas, quedarnos sin saber si Cristina a va a ser candidata o no.

Si bien los científicos confirmaron que la Tierra correrá la misma suerte, o sea que nos va a terminar morfando el Sol, el espectacular evento recién ocurrirá dentro de 5.000 millones de años. Aunque parezca lejano, el tiempo pasa rápido. Más vale que ataquemos la inflación y la pobreza antes de que sea tarde. Duda existencial: ¿qué llegará primero, el fin de la Tierra o el fin del kirchnerismo?

Vale esta reflexión en momentos en que mucha gente supone que Cristina no se va a presentar y que el kirchnerismo está en retroceso. ¿Será tan así? Veamos.

Para los que dicen que Cristina ya se bajó de toda candidatura cuando en La Plata dijo “yo ya di todo lo que tenía para dar”, hay que recordarles que hace 13 años, el 12 de mayo de 2011, Cristina dijo en un acto en José C Paz “yo ya di todo lo que tenía para dar” y, sin embargo, todavía faltaba que nos diera lo mejor.

Fue recién a partir de 2012 que lanzó sus más grandes hits: la segunda presidencia, el vamos por todo, la tragedia de Once, el memorándum con Irán, Nisman, el despilfarro de reservas y recursos, el cepo, las divertidas persecuciones a periodistas y jueces, el 30% de inflación que dejó en 2015, el 150 % que nos va a dejar ahora (con suerte) y la coronación de Alberto, entre otros éxitos.

La otra frase que metió en La Plata fue “no se hagan los rulos”, exactamente lo mismo que dijo en 2011 antes de anunciar su candidatura a la reelección. No olvidemos un pequeño detalle de aquella etapa: la acompañaba en guitarra Amado Boudou.

Puede ser que esta vez Cristina decida mantenerse fuera de la competencia pero, siendo que después de 20 años de disfrutarla ya la junamos de memoria, podemos suponer que está deshojando la margarita. Sabe que designar a dedo a otro crack como Alberto es una jugada peligrosa. Sospecha que si lo elige a Massa se mete un tiburón en la pileta y que si se inclina por Wado De Pedro deberá llevarlo de la manito por todo el país porque no lo conoce nadie. En ambos casos, terminaría repitiendo la imagen del títere.

Párrafo al margen sobre De Pedro. El viernes en Villa Fiorito declaró textualmente: “Hace falta un gobierno peronista que ponga lo que tenga que poner”. Genial frase, sobre todo porque fue dicha por un peronista que es Ministro del Interior del actual gobierno peronista. Tal vez deberíamos pedirle a los presidenciables que, además de mantener a Cerruti en su cargo, lo mantengan también a De Pedro. Para el humor, suma un montón.

Volviendo al punto, hay otro dato clave: Cristina nunca se va a olvidar de que en las PASO de 2019 le auguraban un triunfo por 3 ó 4 puntos y, cuando se abrieron la urnas, resultó que habían ganado por 20. ¿Quién le saca de la cabeza la idea de que ponerlo a Alberto fue completamente innecesario? ¿Cómo no va a estar pensando en que tal vez las urnas le tengan reservada otra sorpresa?

Por las dudas, ya decidió que la estrategia electoral es agitar a Milei para que este le saque votos a Juntos por el Cambio y, por ende, ayude al kirchnerismo. Táctica que la historia ha demostrado que es suicida, pero como esta gente no entiende ni de historia ni de nada, allá van. Al encuentro de esa estrella que los espera para deglutir.

Algo similar pasa del otro lado. Tan seguros están en Juntos por el Cambio de que esta vez les toca a ellos, que se están matando por las candidaturas dando un espectáculo que solo favorece a Milei.

¿Qué corno es Milei? Un estrambótico muchacho que metió dos hits de verano en el momento justo: la dolarización y la casta. Posee además una ventaja adicional sobre sus competidores: no carga con cuentas del pasado. El hecho de que se compre las facturas impagas de otros, como Bussi o Menem, habla de que tampoco estaríamos frente a una luminaria de la política.

Veamos primero el tema de la dolarización. En el fondo, no es más que una apelación a la fantasía colectiva de tener dólares. Salvo a Urribarri, que tiene una inconsistencia de 9 palos verdes y no necesita más, ¿a quién no le gustaría tener muchos dólares?

Según explican la mayoría de los economistas, la dolarización es una simple y extrema restricción monetaria que, por sí sola y sin reformas fiscales, impositivas, laborales, empresariales y sindicales de fondo, no sirve para nada.

Expliquémoslo más claro. Supongamos que usted, amiga lectora, no aguanta más a ese vago que hace 20 años le ronca al costado con el ombligo lleno de pelusa asomando entre el borde inferior de la musculosa y el borde superior del calzoncillo. Juntos tienen un plazo fijo de 500.000 pesos en el banco de la esquina. La mañana del lunes en que el país amanezca dolarizado, su plazo fijo de 500 lucas se habrá transformado en uno de 1.000 dólares. Hermoso. Sin embargo, cuando usted se vaya a dormir feliz por los 1.000 dólares que ahora tiene, se va a dar cuenta ese lunes a la noche, de que en la cama sigue estando el mismo vago que estaba el domingo. En otras palabras, usted habrá cambiado 500 lucas por 1000 dólares pero sigue teniendo el mismo quilombo de siempre.

El otro caballito de batalla es “la casta”. Genial invento para canalizar la bronca porque todos son la casta. Y todos trabajan para Milei.

Ginés con su vacunatorio VIP, Alberto con sus fiestitas, las desopilantes declaraciones de Kicillof, Cerruti o Cafiero, todos le aportan a Milei. Hasta Tolosa Paz, a quien la naturaleza le negó la capacidad de comprender el concepto de punto y aparte, cuando habla trabaja para Milei.

Cuando C5N ingresa al neofascismo diciendo que Milei vive con 8 perros y está enamorado de su hermana (si amigo lector, lo dijeron) no hace otra cosa que trabajar para Milei. Cuando el intendente de Pehuajó dice que Milei es un masturbador compulsivo, también. A propósito: ¿será por eso que Manuelita vivía en Pehuajó?

Lo mismo le cabe a Macri cuando dice que él no va a dinamitar todo como Milei sino que solo va a “semidinamitar” o a los radicales cuando dicen que ni locos se juntarían con Milei o a Bullrich cuando dice que ella sí se acercaría. Todos trabajan para el tipo. De hecho, esta nota de hoy también trabaja para Milei.

Cerremos imaginando en qué anda Milei ahora. Seguramente en su casa, tranqui, domingueando. Preparándose para ver el superclásico, relajándose y haciendo aquellas cosas que lo hacen feliz. Por ejemplo, diseccionando roedores para degustarlos. Como cualquier persona normal.

(*) Alejandro Borensztein - Clarín