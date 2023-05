Este sábado París Saint-Germain (PSG) publicó la lista de los concentrados para el partido ante Troyes del próximo domingo y dejó fuera a Lionel Messi. El club francés, que sancionó al argentino por su viaje a Arabia Saudita a comienzos de la semana se mantuvo firme en la decisión de apartar a La Pulga por 15 días pese a que el delantero pidió disculpas a través de un video.

“Hola, bueno... Quería hacer este video por todo lo que está pasando. Antes que nada, pedirle perdón a mis compañeros y al club. Sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y este no pude. Vuelvo a repetir: pedir perdón por lo que hice. Acá estoy a la espera de lo que club decida, nada más. Un abrazo”, dijo el jugador de 35 años en una grabación que compartió en sus redes sociales.

No lo llamó

Pese a esto, la directiva no cambió su postura y el entrenador Christophe Galtier no pudo llamarlo para el duelo de este domingo de visitante ante Troyes, uno de los equipos que está a punto de perder la categoría. Mientras, PSG se mantiene como líder con 75 unidades, cinco más que su inmediato perseguidor, Olympique Marsella, cuando restan apenas cinco fechas para el final.

Cabe señalar que hasta el momento el club no ha hecho ningún anuncio oficial de la sanción a Messi. Fueron los portales franceses los que dieron la noticia y luego el técnico del equipo se refirió al asunto en conferencia de prensa: “Fui informado a principios de semana por mi dirección de la decisión tomada de suspender a Leo. Una vez que me informaron de la decisión, asumí la responsabilidad de no comentarla”.

Si se cumplen los 15 días de suspensión, el argentino se perderá también el partido del sábado 13 frente al Ajaccio y volvería para la jornada 36 de la Ligue 1 en el cruce con Auxerre de visitante. Hasta ese día, Galtier deberá arreglársela sin él y sin Neymar, quien está lesionado, y además es uno de los apuntados a vender en el próximo mercado de pases.

Con cinco puntos de ventaja sobre el Olympique Marsella, el gran misterio es si PSG podrá mantener la diferencia en estos últimos partidos o si perderá el certamen doméstico para cerrar una campaña para el olvido.