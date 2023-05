Hace apenas dos días se desencadenó la guerra menos pensada entre Mauro Icardi y Moria Casán, luego de que la actriz piropease a su manera al futbolista y disparase algún que otro dardo a su mujer, Wanda Nara, desde LAM (América TV).

“Él me parece una bomba. Yo no sé bien la historia de ese chico, pero me parece que lo poco que tuitea y lo poco que he visto, es picante”, sostuvo Casán sobre Mauro Icardi, a quien elogió durante una entrevista en el marco de su regreso a la televisión como primera figura confirmada en el jurado del Bailando 2023.

Y agregó: “Un jugador de fútbol, si tiene cintura para correr al arco, tiene que saber bailar bien”. Sus palabras fueron con doble sentido -característico de la diva- sugiriendo una buena performance sexual. “¿Decís que tuitea marcando: ‘¿Esta mujer es mía’?”, le preguntó el cronista. “¡No! Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho. Es un chico joven y se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero el chico debe tener ganas de otras experiencias”, respondió ya sin eufemismos.

Así, la verborragia verbal de Casán a través de las redes generó la inmediata reacción del futbolista desde sus Instagram Stories, avisándole que el único poncho que se pone es el mismo hace 10 años.

Moria Casán no quiso dejar pasar por alto el mensaje de Icardi y utilizó la misma red social que él: escribió un mensaje en sus Historias de Instagram que también decidió replicar en su cuenta de Twitter, de manera tal que ninguno de sus seguidores pierda la posibilidad de leerla. “Hello, sigo pensando lo mismo. Tengo el ojo de otra generación. Ojo de loca, nunca se equivoca”, fue lo primero que sostuvo la diva ratificando sus palabras.

Y aplicó su ironía recordando el escándalo mediático entre Icardi y Wanda Nara en el que quedó involucrada Eugenia La China Suárez, aunque no la mencionó de manera directa sino haciendo referencia a su popular apodo: “Además, baby botinero, ¿qué pasó con el hole asiático? El China Gate. Ni lo probaste y casi perdiste tu matrimonio”.

Además, le reprochó que no la haya mencionado en su mensaje y consideró que lo escribió por pedido de su esposa. “Me da que te lo mandó a escribir Wanda Nara. Me da que sos sometido y cholulo, camuflado de superado, puro cotilloneo (sic)”. Luego, escribió con su característica ironía y finalizó el mensaje con el hashtag “El decorado botinero se casha (sic)”.

La nueva respuesta y filosísima respuesta de Mauro Icardi a Moria Casán

Así la cosas, ni bien Mauro Icardi leyó los últimos dardos de Moria hacia su persona, el marido de Wanda Nara se cansó y salió con los tapones de punta para dejarle claro quién es. "Moria querida, quise ser correcto hablando en mi anterior posteo diciéndote 'diva', pero con tu nivel de respuesta demostraste a la altura que estás", escribió el futbolista en sus historias virtuales.

"La vamos a hacer corta, lo que pienses de mí me lo paso bien por las pelotas dado el simple hacho que no me conocés..." agregó, y arremetió: "Dicho esto, te aclaro que no soy ni sometido, ni cholulo camuflado de superado porque hice y deshice en mi vida lo que quise cagándome en todo y todos siempre. Te lo puede contar WN que me conocer, me queda mejor el adjetivo arrogante, engreído, soberbio, antipático, orgulloso y egocéntrico".

Al tiempo que sumó: "También soy amoroso, dedicado, apasionado, atento, comprensible, amable y generoso, por citar algunos, con la gente que amo y me rodean. Te mando un beso, ahora que me conocés un poquito más y colorín colorado este cuento se ha acabado".

Por último, Icardi sumó una posdata durísima para la destinataria, Moria Casán: "No hablemos de Cannabis que todos sabemos que sos más de la "Blanquita"... y menos de agujero, que el único agujero que recuerdo es el paraguayo donde te encerraron".